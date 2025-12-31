Les entreprises pétrolières canadiennes terminent l'année 2025 en force malgré la chute du brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les producteurs de pétrole canadiens devraient terminer l'année 2025 sur une note positive, avec des opérations intégrées, des marges de raffinage élevées et des flux de trésorerie stables provenant de réserves à long terme qui amortissent l'impact de la chute des prix du brut

** Les prix à terme du pétrole brut Brent LCOc1 ont baissé de plus de 17 % depuis le début de l'année, ce qui représente leur plus forte baisse annuelle depuis 2020 et leur troisième baisse annuelle consécutive ** Au dernier cours de clôture, Canadian Natural Resources

CNQ.TO en hausse de 4,7 % depuis le début de l'année; baisse de l'objectif de dépenses d'investissement pour 2026 afin de se concentrer sur l'efficacité et la croissance disciplinée

** Cenovus Energy CVE.TO gagne 7,2 % en 2025; la société acquiert MEG Energy MEGN.MX et annonce une hausse de la production en 2026 ** Imperial Oil IMO.TO augmente de 34,5 % depuis le début de l'année; annonce des plans pour augmenter les dépenses en capital et augmenter la production en amont en 2026 ** Enbridge ENB.TO gagne 7,8 % en 2025; s'attend à bénéficier de nouveaux projets qui seront mis en service l'an prochain

** TC Energy TRP.TO bondit de 14,9 % depuis le début de l'année, Suncor Energy SU.TO progresse de 18,9 % en 2025

** Les producteurs canadiens restent bien positionnés pour une croissance à long terme, soutenue par un faible déclin, des réserves de haute qualité et un allègement des contraintes réglementaires", déclare Jeoffrey Lambujon, analyste chez TPH Energy Research