Japon-La croissance de l'économie inférieure aux attentes au T4

PHOTO DE FICHIER : L'horizon de la ville et le port sont vus au lever du soleil depuis la fenêtre d'un bus de quarantaine pendant les Jeux olympiques de Tokyo 2020 à Tokyo, au Japon

L'économie ​du Japon a enregistré au quatrième ​trimestre une croissance ​à la ⁠marge et inférieure ‌aux attentes, montrent des données ​gouvernementales ‌publiées lundi.

Sur ⁠la période octobre-décembre, le produit ⁠intérieur brut (PIB) ‌japonais a ⁠progressé de ‌0,2% ⁠sur un an, alors ⁠que ‌le consensus ressortait ​à +1,6%.

En ‌rythme trimestriel, l'économie japonaise a ​augmenté de 0,1% ⁠au quatrième trimestre, contre un consensus de +0,4%.

(Makiko Yamazaki; version française Jean ​Terzian)