Uber vise un gain d'un milliard de dollars grâce à son expansion européenne en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec modification des sources tout au long du texte)

Uber UBER.N prévoit d'étendre son activité de livraison de repas à sept nouveaux marchés européens en 2026, en lançant des services sur des marchés tels que la République tchèque , la Grèce et la Roumanie, a déclaré dimanche un porte-parole de la société à Reuters.

L'expansion permettra également à Uber d'entrer en Autriche, au Danemark, en Finlande et en Norvège. La société s'attend à ce que ce mouvement génère un milliard de dollars supplémentaires en réservations brutes au cours des trois prochaines années.

"Nous constatons une forte demande de la part des commerçants et des consommateurs pour la plateforme Uber - et nous pensons qu'il est temps de relever la barre, de bousculer les choses et d'offrir une meilleure valeur dans toute la catégorie", a déclaré Susan Anderson, responsable mondiale des livraisons d'Uber.

En début de semaine, Uber a accepté d'acquérir , la branche livraison de la société turque Getir, auprès de l'actionnaire de contrôle émirati Mubadala, renforçant ainsi sa présence en Turquie.

Les projets d'expansion d'Uber ont d'abord été rapportés par le Financial Times.