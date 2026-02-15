Warner Bros envisage de rouvrir les négociations avec son prétendant Paramount-presse

L'illustration montre les logos de la Paramount et de la Warner Bros

Warner Bros ‌Discovery envisage de rouvrir les négociations ​avec son rival Paramount Skydance après avoir reçu la dernière offre d'achat de celui-ci, ​rapporte l'agence Bloomberg dimanche, citant des sources proches du ​dossier.

Les membres du conseil ⁠d'administration de Warner Bros discutent actuellement ‌pour savoir si Paramount pourrait proposer un accord plus avantageux, selon ​Bloomberg.

Reuters n'a ‌pas été en mesure de ⁠vérifier ces informations dans l'immédiat.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et ⁠Netflix pour ‌la reprise de ses activités. ⁠Son conseil d'administration a approuvé l'offre ‌de Netflix mais Paramount veut ⁠forcer le studio hollywoodien à revenir ⁠à la ‌table des négociations.

Paramount a annoncé mardi avoir ​amélioré son offre ‌d'achat, en ajoutant un paiement supplémentaire pour chaque trimestre ​où la proposition concurrente déposée par Netflix ne serait pas finalisée ⁠et en acceptant de couvrir les frais de résiliation que le propriétaire de HBO devrait verser si cet accord échouait.

(Rédigé par Chandni Shah à Bangalore, version française ​Benjamin Mallet)