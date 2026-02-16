Disney met en demeure ByteDance pour des vidéos générées par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney DIS.N a envoyé une lettre de cessation et de désistement à ByteDance, accusant la société chinoise d'utiliser des personnages de Disney pour former et alimenter son générateur de vidéos d'IA Seedance 2.0 sans autorisation, a déclaré à Reuters une source au fait de l'affaire.

Disney a déclaré que ByteDance avait pré-emballé Seedance avec une bibliothèque pirate de personnages protégés par le droit d'auteur et issus de franchises telles que Star Wars et Marvel, les présentant comme s'il s'agissait d'un clip art du domaine public, a déclaré la personne. La lettre allègue que Seedance reproduit, distribue et crée des œuvres dérivées mettant en scène Spider-Man, Dark Vador et d'autres personnages, a ajouté la personne.

ByteDance renforcera les mesures de protection de son outil vidéo Seedance 2.0 AI afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de personnages protégés par le droit d'auteur et de ressemblances avec des célébrités, a déclaré l'entreprise chinoise à la BBC dimanche.

ByteDance n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. Lesite d'information en ligne Axios a été le premier à faire état de la décision de Disney. Paramount Skydance a également envoyé une lettre de cessation et de désistement à ByteDance, accusant la société chinoise de se livrer à une "violation flagrante" de sa propriété intellectuelle, a rapporté Variety ce week-end. Les vidéos générées par Seedance 2.0, qui a été publié la semaine dernière, sont devenues virales en Chine, y compris une vidéo de Tom Cruise et Brad Pitt en train de se battre. Le modèle d'IA a été comparé à DeepSeek et a été loué pour sa capacité à produire des scénarios cinématographiques avec seulement quelques invites.

Disney a pris des mesures similaires à l'encontre de Character.AI, exigeant que la startup cesse immédiatement l'utilisation non autorisée de ses personnages protégés par le droit d'auteur. En décembre, Disney a signé un accord de licence avec OpenAI, permettant à la startup d'utiliser des personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora.