Les entreprises européennes suppriment des emplois alors que l'économie s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec Bosch et Novartis, ajustement de la période d'arrêt au début du mois d'octobre)

Les conditions économiques difficiles et la faiblesse persistante de la demande pour de nombreux produits ont contraint les entreprises européennes à geler les embauches ou à supprimer des emplois.

Voici quelques-uns des licenciements annoncés depuis le début du mois d'octobre:

BANQUES * SANTANDER SAN.MC : La banque espagnole a déclaré en octobre qu'elle supprimerait plus de 1 400 emplois dans ses activités britanniques. * UNICREDIT CRDI.MI : La banque italienne a signé un accord avec les syndicats comprenant 1 000 départs volontaires et 500 nouveaux emplois, a déclaré le syndicat bancaire italien Fabi le 17 octobre.

CONSTRUCTEURS ET ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES * BOSCH: Les plans de réduction du personnel du plus grand fournisseur de pièces automobiles au monde ont mis en péril 8 000 à 10 000 emplois en Allemagne, a déclaré le président adjoint du conseil de surveillance le 11 décembre . L'un de ces plans prévoit 3 500 suppressions d'emplois dans sa division des solutions informatiques multidomaines d'ici à la fin de 2027, dont la moitié en Allemagne. * MICHELIN MICP.PA : Le fabricant français de pneus va fermer deux sites dans l'ouest de la France, ce qui affectera environ 1 250 emplois , a-t-il déclaré le 5 novembre. * SCHAEFFLER SHA0.DE : Le fabricant allemand de machines et de pièces automobiles, touché par la faiblesse de la demande des clients des secteurs automobile et industriel, a déclaré le 5 novembre qu'il prévoyait de supprimer 4 700 emplois . Dans le cadre de ces mesures, il fermera deux usines en Autriche et en Grande-Bretagne, a-t-il déclaré le 27 novembre. * STELLANTIS STLAM.MI : Le constructeur automobile coté à Milan a déclaré le 26 novembre qu'il prévoyait de fermer son usine de fourgonnettes Vauxhall dans le sud de l'Angleterre, mettant en péril plus de 1 000 emplois. * VALEO VLOF.PA : L'équipementier automobile français prévoit de supprimer environ 1 000 emplois en Europe, y compris la fermeture de deux sites en France, ont déclaré des sources à Reuters le 27 novembre.

INDUSTRIE ET INGÉNIERIE * THYSSENKRUPP TKAG.DE : La division sidérurgique du conglomérat allemand a déclaré le 25 novembre qu'elle prévoyait de supprimer 5 000 emplois d'ici 2030 et 6 000 emplois supplémentaires par le biais d'essaimages ou de cessions.

COMMERCE DE DÉTAIL ET BIENS DE CONSOMMATION * AUCHAN: Le groupe français de supermarchés a déclaré le 5 novembre qu'il prévoyait de supprimer plus de 2 000 emplois en raison de la baisse de la fréquentation de ses magasins. * HUSQVARNA HUSQb.ST : Le fabricant suédois d'équipements de jardinage a déclaré en octobre qu'il supprimerait environ 400 emplois , touché par la baisse des dépenses de consommation.

AUTRES * AIRBUS AIR.PA : Le groupe aérospatial français a déclaré le 5 décembre qu'il supprimerait un peu plus de 2 000 emplois dans ses activités de défense et d'espace, soit moins que les 2 500 postes initialement annoncés. * EQUINOR EQNR.OL : Le producteur norvégien de pétrole, de gaz et d'énergie renouvelable supprime 20% du personnel de sa division énergie renouvelable, a-t-il déclaré à Reuters le 21 novembre. * IDORSIA IDIA.S : L'entreprise pharmaceutique suisse a déclaré le 27 novembre qu'elle supprimerait jusqu'à 270 emplois dans le cadre de ses efforts de restructuration. * LUFTHANSA LHAG.DE : La compagnie aérienne allemande a l'intention de réduire progressivement de 20 % le nombre d'emplois dans l'administration, a rapporté le Manager Magazin le 14 novembre. * MONDI MNDI.L : Le fabricant britannique d'emballages a déclaré en octobre qu'il fermerait une usine de papier en Bulgarie après qu'elle ait été endommagée par un incendie, ce qui affecterait environ 300 postes. * NOVARTIS NOVN.S : Le fabricant suisse de médicaments ferme la société allemande de biotechnologie MorphoSys, acquise au début de 2024, a rapporté le 19 décembre le média allemand WirtschaftsWoche , précisant que 330 emplois seraient concernés. * SMA SOLAR S92G.DE : Le fournisseur allemand de pièces pour l'énergie solaire a déclaré le 13 novembre qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 1 100 emplois dans le monde. * SYENSQO SYENS.BR : Le fabricant belge de produits chimiques a déclaré le 5 novembre qu'il supprimerait 300 à 350 emplois principalement en France, aux États-Unis, en Belgique et en Italie. * UPM UPM.HE : Le groupe forestier finlandais a déclaré le 27 novembre qu'il fermerait une usine à Kaltenkirchen, en Allemagne, affectant 154 emplois, la dernière d'une série de fermetures cette année. En octobre , il a déclaré qu'il pourrait supprimer jusqu'à 110 emplois dans l'unité Fibres Finland. * YARA YAR.OL : Le fabricant norvégien d'engrais a déclaré le 15 octobre que les changements de production prévus dans son usine de Tertre en Belgique, y compris la fermeture de son unité d'ammoniac, pourraient entraîner le licenciement d'environ 115 travailleurs.

Source: Documents réglementaires, articles de Reuters et sites web des entreprises