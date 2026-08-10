Les entreprises énergétiques américaines progressent alors que le prix du brut augmente en raison des incertitudes liées au détroit d'Ormuz

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10 août - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY progresse de 3,1%, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 3% à 86,05 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont progressé de 3,1% à 80,62 dollars le baril

** Les cours ont bondi de plus de 2% après que l’Iran a insisté pour que les États-Unis satisfassent plusieurs exigences avant que le détroit d’Ormuz ne puisse être rouvert

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont progressé respectivement de 3,1% et 3%

** Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O , Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum MPC.N ont progressé de 4,3% à 5,3%; ils figurent parmi les valeurs affichant les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice énergétique

** La société de services pétroliers SLB SLB.N progresse de 2,3% et Baker Hughes BKR.O de 2,1%

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N progresse de 3,1%