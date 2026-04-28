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Les entreprises énergétiques américaines profitent de la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse autour de la guerre avec l'Iran perdure
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 avril - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY progresse de 1,4 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpéde 3,1 % à 111,60 $ le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 a progressé de 3,7 % à 100,09 $ le baril

** Les prix du brut ont progressé , les négociations sur le conflit iranien étant au point mort, ce qui a laissé le détroit d'Ormuz largement fermé et a resserré l'offre au Moyen-Orient. Toutefois, les gains ont été limités après l'annonce par les Émirats arabes unis de leur intention de quitter l'OPEP et l'OPEP+

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 2,3 % et d'environ 2 %

** Halliburton HAL.N , Coterra Energy CTRA.N , Devon Energy DVN.N et SLB SLB.N progressent de 2 % à 2,1 %, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice énergétique

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N ont progressé de 1,7 %, ConocoPhillips a gagné 1,6 % et APA Corp APA.O a augmenté de 1,8 %

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progresse d'environ 1 %

** Les raffineurs PBF Energy PBF.N gagnent 1,5 % et Phillips 66 PSX.N progressent de 1,2 %

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
38,6500 USD NASDAQ +0,57%
BAKER HUGHES RG-A
67,6700 USD NASDAQ -1,04%
CHEVRON
188,350 USD NYSE +1,90%
COTERRA ENERGY
34,635 USD NYSE +2,84%
DEVON ENERGY
49,500 USD NYSE +2,70%
EXXON MOBIL
150,580 USD NYSE +1,62%
Gaz naturel
2,56 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
40,805 USD NYSE +1,71%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
232,570 USD NYSE +2,36%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,600 USD NYSE +2,32%
PBF ENER RG-A
41,380 USD NYSE +1,50%
PHILLIPS 66
165,100 USD NYSE +0,59%
Pétrole Brent
114,54 USD Ice Europ +2,99%
Pétrole WTI
103,47 USD Ice Europ +3,75%
SLB
55,650 USD NYSE +0,72%
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