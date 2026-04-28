Les entreprises énergétiques américaines profitent de la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse autour de la guerre avec l'Iran perdure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 avril - ** L'indice S&P 500 Energy .SPNY progresse de 1,4 %, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpéde 3,1 % à 111,60 $ le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 a progressé de 3,7 % à 100,09 $ le baril

** Les prix du brut ont progressé , les négociations sur le conflit iranien étant au point mort, ce qui a laissé le détroit d'Ormuz largement fermé et a resserré l'offre au Moyen-Orient. Toutefois, les gains ont été limités après l'annonce par les Émirats arabes unis de leur intention de quitter l'OPEP et l'OPEP+

** Les géants de l'énergie Exxon XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 2,3 % et d'environ 2 %

** Halliburton HAL.N , Coterra Energy CTRA.N , Devon Energy DVN.N et SLB SLB.N progressent de 2 % à 2,1 %, figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice énergétique

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N ont progressé de 1,7 %, ConocoPhillips a gagné 1,6 % et APA Corp APA.O a augmenté de 1,8 %

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O progresse d'environ 1 %

** Les raffineurs PBF Energy PBF.N gagnent 1,5 % et Phillips 66 PSX.N progressent de 1,2 %