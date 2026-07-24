Les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de leurs plateformes de forage pour la première fois en six semaines, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino
Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre de plateformes en activité pour la première fois en six semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes
BKR.O dans son rapport très suivi.
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