Les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de leurs plateformes de forage pour la première fois en six semaines, selon Baker Hughes

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(Ajoute des détails et du contexte, paragraphes 2 à 7)

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre de plateformes en activité pour la première fois en six semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes

BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, a baissé d'une unité pour s'établir à 598 au cours de la semaine se terminant le 2 octobre, son plus bas niveau depuis la mi-septembre.

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Baker Hughes a précisé que le nombre total de plateformes restait toutefois en hausse de 49 unités, soit 9 %, par rapport à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre d’installations de forage pétrolières avait augmenté d’une unité pour atteindre 456 cette semaine, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que celui des installations de forage gazier avait baissé de deux unités pour s’établir à 133, son plus bas niveau depuis la mi-septembre, et que le nombre d’installations diverses était resté stable à neuf.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain “ CLc1 ” ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais aujourd’hui, les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (b/j) en 2025 à 13,8 millions de b/j en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,7 bcfd en 2026, à mesure que la demande de ce combustible augmentera pour produire de l’électricité destinée aux centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.