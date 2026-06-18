Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté des plateformes de forage pour la huitième fois en neuf semaines, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plateformes de forage pour la huitième fois en neuf semaines, a indiqué jeudi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.