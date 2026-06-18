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Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté des plateformes de forage pour la huitième fois en neuf semaines, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plateformes de forage pour la huitième fois en neuf semaines, a indiqué jeudi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

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