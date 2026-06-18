Selon certaines sources, les banquiers de SpaceX se préparent à une éventuelle émission obligataire de 20 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification des sources au paragraphe 5, mise à jour des actions au paragraphe 7) par Nupur Anand et Saeed Azhar

Les banquiers de SpaceX s'apprêtent à rencontrer des investisseurs dès la semaine prochaine pour discuter d'une émission obligataire d'au moins 20 milliards de dollars, ont déclaré jeudi deux sources proches du dossier, alors que la société d'Elon Musk, récemment introduite en bourse, cherche à lever des fonds pour financer une expansion ambitieuse et très coûteuse dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Les ambitions de SpaceX en matière d’IA ont un coût élevé, nécessitant des dizaines de milliards de dollars d’investissements dans des centres de données, du matériel informatique et des infrastructures électriques.

Cette émission marquerait la première fois que l’entreprise, spécialisée aussi bien dans les fusées que dans l’IA, émettrait des obligations en dollars notées « investment grade ». Le montant de l’émission n’est pas encore fixé et pourrait évoluer, a précisé la source.

Le produit de cette émission de dette servirait à refinancer un prêt relais de 20 milliards de dollars contracté par SpaceX plus tôt cette année, après l’acquisition en février de xAI, la start-up d’IA de Musk.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fourni le financement relais et devraient mener à bien cette opération, a indiqué l’une des sources.

La valorisation de l’entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l’IA, a dépassé les 2 000 milliards de dollars après son entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq la semaine dernière. Son action a grimpé en flèche lors de ses deux premiers jours de cotation avant de céder une partie de ses gains , les investisseurs s’interrogeant sur la capacité de la coûteuse offensive de l’entreprise dans le domaine de l’IA à justifier sa valorisation élevée.

SpaceX, dont les actions ont reculé de 6% dans l’après-midi, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg News avait annoncé cette émission obligataire plus tôt dans la journée de jeudi.