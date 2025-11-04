Les entreprises du secteur de l'énergie sont en baisse, le pétrole brut chutant en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire et de l'appréciation du dollar

4 novembre - ** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie chutent en début de marché, suivant les prix du brut

** Brent LCOc1 en baisse de 1,3 %, à 64,07 $/baril; West Texas Intermediate américain CLc1 en baisse de 1,4 %, à 60,21 $/baril ** Les prix chutent alors que la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre de l'année prochaine, ainsi que des données manufacturières faibles et un dollar plus fort, ont pesé sur le marché

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,5 % chacun

** EQT Corp EQT.N chute de 1,5 %, Coterra Energy CTRA.N perd 1,2 % et Occidental Petroleum OXY.N plonge de 1,3 %

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N baissent respectivement de 0,6% et 1,1%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N perd 1,2%