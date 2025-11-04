 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie sont en baisse, le pétrole brut chutant en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire et de l'appréciation du dollar
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions des entreprises du secteur de l'énergie chutent en début de marché, suivant les prix du brut

O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 1,3 %, à 64,07 $/baril; West Texas Intermediate américain CLc1 en baisse de 1,4 %, à 60,21 $/baril ** Les prix chutent alors que la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre de l'année prochaine, ainsi que des données manufacturières faibles et un dollar plus fort, ont pesé sur le marché

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,5 % chacun

** EQT Corp EQT.N chute de 1,5 %, Coterra Energy CTRA.N perd 1,2 % et Occidental Petroleum OXY.N plonge de 1,3 %

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N baissent respectivement de 0,6% et 1,1%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N perd 1,2%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank