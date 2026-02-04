Les actions chinoises dans le secteur de l'énergie solaire s'envolent après des visites de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lewis Jackson

Les actions solaires chinoises ont bondi dans les échanges matinaux mercredi après que les médias locaux ont rapporté que le personnel de Tesla a visité diverses entreprises du secteur quelques jours après qu'Elon Musk ait annoncé des plans pour construire une production de cellules solaires à grande échelle aux États-Unis.

L'indice CSI All Share Solar Power Equipments Sub-Industry a augmenté de 6,8% à la pause déjeuner, tandis que l'indice CSI SH-HK-SZ Solar Power 50 était en hausse de 5,6%.

Le personnel de Tesla a récemment visité plusieurs entreprises photovoltaïques en Chine, y compris celles impliquées dans l'équipement, les plaquettes de silicium, les modules de batterie et la technologie pérovskite, selon un article publié mardi par Sina Finance, un média privé chinois, qui cite des sources de l'industrie solaire chinoise. L'article ne cite aucune entreprise.

Tesla n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant les visites signalées.

Elon Musk a annoncé son intention de construire 100 gigawatts (GW) de cellules solaires aux États-Unis lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla la semaine dernière. Quelques jours plus tôt, à Davos, il avait déclaré que les États-Unis pourraient produire tous leurs besoins en électricité à partir de l'énergie solaire.

"Le potentiel de l'énergie solaire est sous-estimé", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous allons nous efforcer de produire 100 gigawatts de cellules solaires par an, en intégrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières aux panneaux solaires déjà finis