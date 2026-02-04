 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions chinoises dans le secteur de l'énergie solaire s'envolent après des visites de Tesla
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 05:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lewis Jackson

Les actions solaires chinoises ont bondi dans les échanges matinaux mercredi après que les médias locaux ont rapporté que le personnel de Tesla a visité diverses entreprises du secteur quelques jours après qu'Elon Musk ait annoncé des plans pour construire une production de cellules solaires à grande échelle aux États-Unis.

L'indice CSI All Share Solar Power Equipments Sub-Industry a augmenté de 6,8% à la pause déjeuner, tandis que l'indice CSI SH-HK-SZ Solar Power 50 était en hausse de 5,6%.

Le personnel de Tesla a récemment visité plusieurs entreprises photovoltaïques en Chine, y compris celles impliquées dans l'équipement, les plaquettes de silicium, les modules de batterie et la technologie pérovskite, selon un article publié mardi par Sina Finance, un média privé chinois, qui cite des sources de l'industrie solaire chinoise. L'article ne cite aucune entreprise.

Tesla n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant les visites signalées.

Elon Musk a annoncé son intention de construire 100 gigawatts (GW) de cellules solaires aux États-Unis lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de Tesla la semaine dernière. Quelques jours plus tôt, à Davos, il avait déclaré que les États-Unis pourraient produire tous leurs besoins en électricité à partir de l'énergie solaire.

"Le potentiel de l'énergie solaire est sous-estimé", a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous allons nous efforcer de produire 100 gigawatts de cellules solaires par an, en intégrant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières aux panneaux solaires déjà finis

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
421,9800 USD NASDAQ +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 03/02/2026
    Top 5 IA du 03/02/2026
    information fournie par Libertify 04.02.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Amundi , Eurazeo , PayPal, Publicis . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Des employés travaillent sur une chaîne de montage pour la voiture volante électrique "Land Aircraft Carrier" dans une usine de la filiale Aridge de Xpeng à Guangzhou, dans le sud de la Chine, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jade GAO )
    A Washington, la diplomatie du minerai
    information fournie par AFP 04.02.2026 04:58 

    Cette fois, ils jouent le jeu des alliances: les Etats-Unis ont convié une cinquantaine de pays mercredi à Washington pour parler minerais critiques et terres rares, face à la concurrence acharnée de la Chine. "Ce rassemblement historique créera une dynamique de ... Lire la suite

  • Un immeuble touché par une frappe russe à Kharkiv, en Ukraine, le 3 février 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abou Dhabi pour négocier la paix
    information fournie par AFP 04.02.2026 03:53 

    Les négociateurs ukrainiens, russes et américains se retrouvent mercredi à Abou Dhabi pour faire avancer de difficiles pourparlers visant à mettre fin à quatre ans de guerre en Ukraine, au lendemain de nouvelles frappes massives russes sur des sites énergétiques ... Lire la suite

  • Manifestation pour la libération du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, le 3 février 2026 à Caracas ( AFP / Pedro MATTEY )
    Venezuela: des milliers de partisans de Maduro dans la rue pour réclamer son retour
    information fournie par AFP 04.02.2026 03:31 

    Des milliers de partisans du pouvoir ont défilé mardi dans les rues de Caracas pour réclamer le retour du président déchu vénézuélien Nicolas Maduro, capturé par les Etats-Unis il y a un mois, le 3 janvier. La présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a annoncé ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank