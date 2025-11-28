Les entreprises du secteur de l'énergie progressent, les prix du pétrole étant en hausse avant la réunion de l'OPEP+

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,3% grâce à la hausse des prix du pétrole O/L

** Le Brent LCOc1 augmente de 0,13 % à 62,97 $/baril et les contrats à terme de brut West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 de 1 % à 59,24 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine ont maintenu les risques géopolitiques élevés et que les traders gardent un œil sur les résultats d'une réunion de l'OPEP+ dimanche pour obtenir des indices sur les changements potentiels de production

** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N en hausse marginale et Chevron CVX.N en hausse de 1%

** Devon Energy DVN.N , EQT Corp EQT.N , Expand Energy

EXE.O et Marathon Petroleum MPC.N augmentent entre 1,8 % et 2,4 %; parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N a augmenté de 1,5 %

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N grimpe de 1,9 % et Baker Hughes BKR.O de 1,1 %