Les entreprises du secteur de l'énergie progressent, les prix du pétrole étant en hausse avant la réunion de l'OPEP+
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1,3% grâce à la hausse des prix du pétrole O/L

** Le Brent LCOc1 augmente de 0,13 % à 62,97 $/baril et les contrats à terme de brut West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 de 1 % à 59,24 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine ont maintenu les risques géopolitiques élevés et que les traders gardent un œil sur les résultats d'une réunion de l'OPEP+ dimanche pour obtenir des indices sur les changements potentiels de production

** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N en hausse marginale et Chevron CVX.N en hausse de 1%

** Devon Energy DVN.N , EQT Corp EQT.N , Expand Energy

EXE.O et Marathon Petroleum MPC.N augmentent entre 1,8 % et 2,4 %; parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N a augmenté de 1,5 %

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N grimpe de 1,9 % et Baker Hughes BKR.O de 1,1 %

OPEP
Pétrole et parapétrolier

BAKER HUGHES RG-A
50,3350 USD NASDAQ +1,63%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
151,140 USD NYSE +1,04%
DEVON ENERGY
37,250 USD NYSE +2,36%
EQT
61,050 USD NYSE +3,47%
EXPAND ENER
122,2700 USD NASDAQ +2,95%
EXXON MOBIL
115,990 USD NYSE +1,06%
Gaz naturel
4,56 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
26,300 USD NYSE +1,98%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
195,288 USD NYSE +1,85%
PHILLIPS 66
137,210 USD NYSE +1,66%
Pétrole Brent
63,32 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
59,29 USD Ice Europ +0,29%
