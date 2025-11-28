Les cryptos se stabilisent, mais la reprise reste fragile

CoinShares

Après plusieurs semaines de tension, le marché des actifs numériques montre des signes de répit. Le bitcoin semble avoir trouvé un plancher à court terme après son point bas intraday du 21 novembre à 80 553 dollars, avant de rebondir, d'après le département Recherche de CoinShares.

Le catalyseur principal de ce mouvement a été le changement de ton perçu du côté de la Réserve fédérale américaine : John Williams, membre du FOMC, a indiqué qu'un assouplissement pourrait être envisagé prochainement pour rapprocher la politique monétaire d'un niveau plus neutre. Dans un marché à court de nouvelles positives, ce commentaire a suffi à raviver le sentiment.

Cela dit, les indicateurs « on-chain » (lisible directement sur la blockchain, ndlr) dessinent encore une toile de fond instable. Les plus grandes baleines, celles qui détiennent plus de 100 000 BTC, ont vendu environ 12,3 milliards de dollars sur un mois, maintenant une pression baissière. À l'inverse, les baleines intermédiaires (10 000 à 100 000 BTC) ont racheté près de 4,6 milliards de dollars, signe d'un transfert de l'offre plutôt que d'une fuite généralisée. Les investisseurs en produits cotés s'étaient montrés prudents, avec près de 5 milliards de sorties en un mois, mais la semaine passée marque un tournant : environ 900 millions de dollars d'entrées nettes, preuve que les allocations institutionnelles réagissent rapidement aux anticipations de baisse des taux.

Des indicateurs clés prévus en décembre

Le rendez-vous clé devient donc la réunion de la Fed en décembre. Williams a insisté sur le caractère dépendant des données, et les dernières statistiques américaines renforcent justement un scénario plus accommodant : ventes au détail en repli, confiance des ménages en forte baisse, inflation à la production limitée. Dans ce contexte, les marchés de taux ont brutalement relevé la probabilité d'une baisse dès décembre, même si certains baromètres avancés (ADP, ISM) restent plus sombres que les chiffres officiels.

Côté crypto, la structure de marché est meilleure que lors des corrections classiques. La domination du bitcoin recule légèrement (-1,5 point environ sur le mois), ce qui montre que le reste du marché ne s'est pas effondré. Plusieurs grandes altcoins ont tenu leurs supports et affichent parfois une résilience notable, alors qu'historiquement un choc de cette ampleur provoquait des capitulations plus larges. La liquidité, cependant, est plus mince depuis début octobre, ce qui accroît mécaniquement la volatilité et limite la probabilité d'un retour rapide vers de nouveaux sommets.

Les taux de financement restent nerveux et le positionnement n'a pas totalement purgé les excès, mais l'amélioration est progressive. Si les attentes de baisse des taux se confirment et si la pression vendeuse des grosses baleines diminue, le mouvement récent pourrait s'apparenter à une correction technique liée à la liquidité, plutôt qu'à un basculement durable en marché baissier. À ce stade, le scénario central est celui d'une consolidation, avec un marché qui digère l'offre absorbée ces dernières semaines.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.