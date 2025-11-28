 Aller au contenu principal
Stellantis: deux candidats pour le siège de la famille Peugeot au conseil d'administration
information fournie par AFP 28/11/2025 à 17:05

Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était principalement détenu à 14,9% par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6% par la famille Peugeot, et 6,4% par l'Etat français via la banque publique d'investissement Bpifrance. ( AFP / Thibaud MORITZ )

Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était principalement détenu à 14,9% par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6% par la famille Peugeot, et 6,4% par l'Etat français via la banque publique d'investissement Bpifrance. ( AFP / Thibaud MORITZ )

La famille Peugeot doit choisir avant fin décembre entre deux candidats, deux cousins, Robert et Xavier Peugeot, pour la représenter au sein du conseil d'administration du constructeur Stellantis, né de la fusion entre PSA, Fiat et Chrysler.

"Il s'agit d'une échéance connue, et donc d'un processus de gouvernance classique", en vue de l'assemblée générale de Stellantis au printemps, a indiqué vendredi à l'AFP une porte-parole du groupe familial Peugeot.

Le poste est actuellement occupé par Robert Peugeot, 75 ans, nommé en 2021 après la fusion, pour un mandat exceptionnellement de cinq ans. Le prochain mandat sera de deux ans.

Robert Peugeot, qui a toujours travaillé chez Peugeot-Citroën, puis PSA, est candidat à sa propre succession, indiquent plusieurs sources concordantes. Il n'occupe plus de fonction opérationnelle depuis 2007.

L'autre candidat est Xavier Peugeot, 61 ans, cousin germain de Robert. Xavier Peugeot dirige depuis 2025 la marque DS --créée à partir du haut de gamme de Citroën en 2014, mais à la peine--, après avoir été à la tête de la très profitable branche véhicules utilitaires. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière chez PSA.

Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9% par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6% par la famille Peugeot, 6,4% par l'Etat français via la banque publique d'investissement Bpifrance, 1,6% par le chinois Dong Feng Motors et 1,8% par les salariés, indique Stellantis. Le reste (68,4%) est du flottant en Bourse.

Au sein du conseil d'administration, Robert Peugeot est vice-président, aux côté du président, John Elkann (famille Agnelli)

Le processus entamé cet automne est complexe.

Il existe trois instances familiales Peugeot: la holding de tête Etablissements Peugeot Frères (EPF), la société cotée en Bourse Peugeot Invest (présidée par un fils de Robert, Edouard) et l'entité qui détient la participation dans Stellantis, Peugeot 1810 (présidée par une autre Peugeot, Marie-Hélène, soeur de Xavier).

Les conseils des trois entités votent. Le nom du candidat retenu sera présenté à l'AG de Stellantis au printemps, pour validation.

Les descendants (via son cousin) du fondateur Armand Peugeot (1849-1915) cultivent la discrétion de la grande bourgeoisie protestante, mais ont eu quelques dissensions de poids, notamment lors de la succession mal préparée de Pierre Peugeot après sa mort en 2002.

