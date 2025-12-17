Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le blocus du Venezuela décrété par Trump alimente l'incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergie sont en hausse dans les échanges avant bourse, suivant une augmentation des prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 1,7 % à 59,91 $/baril; le prix à terme du West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 1,8 % à 56,24 $/baril

** Les prix ont augmenté après que le président américain Donald Trump a ordonné un blocus complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela, augmentant les tensions politiques mondiales à un moment où la demande est préoccupante

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N en hausse de 0,9% chacune

** ConocoPhillips COP.N en hausse de 1,2%, EQT Corp

EQT.N en hausse de 1,3% et Occidental Petroleum OXY.N en hausse de 1%

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N en hausse de 0,4%

** Les raffineurs Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 0,4% et 0,5% chacun