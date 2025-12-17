La députée RN Marie-France Lorho et le maire d'Orange Yann Bompard jugés pour emploi présumé fictif

La députée du Rassemblement national, Marie-France Lorho, au tribunal de Marseille le 17 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La député RN du Vaucluse Marie-France Lorho a tenté de défendre mercredi devant le tribunal judiciaire de Marseille la réalité du travail de son ancien assitant parlementaire Yann Bompard, aujourd'hui maire d' Orange , malgré des écoutes qui fragilisent sa position.

Elu maire en novembre 2021 après la condamnation de son père Jacques pour prise illégale d'intérêt, Yann Bompard est poursuivi pour recel de détournement de fonds publics au préjudice de l'Assemblée nationale, à hauteur de 43.000 euros, soit son salaire net sur la période de novembre 2021 à février 2023. Le montant du préjudice pour l'Assemblée, partie civile, serait de 75.000 euros.

Le maire d'Orange, Yann Bompard, attend le début de son procès au tribunal de Marseille le 17 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Il est soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire de Mme Lorho, élue députée en 2017, d'abord sous l'étiquette Ligue du Sud, micro-parti d'extrême droite créé par Jacques Bompard. Elle est réélue en 2022, puis en 2024 après la dissolution, cette fois sous l'étiquette RN.

Les faits reprochés portent sur la période où M. Bompard prend l'écharpe de maire.

Poursuivie, pour détournement de fonds publics, mais aussi pour subornation de témoin, Mme Lorho a assuré à la barre que M. Bompard "a fait des articles" sur sa page Facebook, a "fait des discours, écrit des courriers aux administrés" et a contribué au travail "de veille médiatique". Sans parler de "tout le relationnel" qu'il assurait pour son compte à Orange.

Adversaire déclaré aujourd'hui de son ancien collaborateur au prochaines municipales de mars dans cette ville de 30.000 habitants, où elle sera numéro 2 de la liste RN, Mme Lorho a bien reconnu que "ses deux premières années ont été plus productives que les deux dernières", lorsqu'il est devenu maire. Au point de ne pas lui accorder de prime, à la différence de ses trois autres collaborateurs.

Les législatives de 2022 viennent ensuite tendre un peu plus leur relation, car Mme Lorho comprend qu'elle n'aura pas le soutien de Bompard père et envisage de se séparer du fils: "ça devenait impossible politiquement".

Après l'avoir passé à mi-temps, une rupture conventionnelle est finalement signée en février 2023. "J'aurais dû être plus insistante, mais ma tête était à la législative".

Des écoutes accablantes du 5 septembre 2023 produites à l'audience montrent néanmoins comment Mme Lorho, qui a reconnu à plusieurs reprises ête "redevable" à Bompard père, a tenté de couvrir Yann Bompard, incitant un autre collaborateur parlementaire à "mentir", tout en lui affirmant, "et moi aussi je vais mentir".