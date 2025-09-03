Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse alors que l'OPEP+ envisage une nouvelle hausse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions des sociétés énergétiques cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 2 % à 67,82 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont baissé de 2,1 % à 64,19 $/b

** Les prix du brut ont chuté avant la réunion de fin de semaine des producteurs de l'OPEP+ qui devrait envisager une nouvelle augmentation des objectifs de production en octobre

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse d'environ 1 % et 0,8 % respectivement

** Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy FANG.O baissent de 1,1 % à 1,6 %

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N baissent chacune de 1,6 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N chute de 1,8 %