Les entreprises du secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du pétrole brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** L'indice S&P 500 de l'énergie.SPNY chute de 1,2% alors que les prix du pétrole chutent , après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2022 lors de la session précédente, alors que le président américain Donald Trump a prédit que la guerre avec l'Iran pourrait bientôt prendre fin, réduisant les attentes de perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole

** Brent de référence LCOc1 en baisse de 13,1% à 85,97 dollars le baril; les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) CLc1 en baisse de 14,1% à 81,32 dollars le baril ** Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a supprimé un message publié sur X dans lequel il déclarait que la marine américaine avait escorté avec succès un pétrolier dans le détroit d'Ormuz "pour s'assurer que le pétrole continue d'être acheminé vers les marchés mondiaux"

** Texas Pacific Land TPL.N, Occidental Petroleum OXY.N, Diamondback Energy FANG.O, et EOG Resources EOG.N ont chuté entre 4,7% et 2,5% - les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont perdu respectivement 1,5 % et 1,7 %

** ConocoPhillips COP.N et APA Corp APA.O ont chacun baissé de 2,7%, Coterra Energy CTRA.N a chuté de 2,2%