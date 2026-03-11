 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Oracle ORCL.N a dépassé mardi soir les attentes de Wall Street sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre, la forte demande pour ses services d'informatique dématérialisée (cloud), tirée par le boom de l'intelligence artificielle (IA), ayant permis au géant américain des bases de données de rivaliser avec ses grands rivaux. L'action Oracle bondissait de 6% dans les échanges hors séance.

* INDITEX ITX.MC - Le propriétaire de l'enseigne Zara doit publier avant l'ouverture des marchés ses résultats financiers, ce qui pourrait avoir un impact sur son concurrent suédois H&M

HMb.ST et l'ensemble du secteur de la distribution en Europe

.SXRP , le groupe espagnol étant largement considéré comme un indicateur de la "fast fashion" au niveau mondial.

* BAYER BAYGn.DE - Les parlementaires du Kansas devaient examiner mardi un projet de loi soutenu par Bayer qui empêcherait des poursuites à l'encontre des fabricants de pesticides s'agissant des avertissements préalables que leurs produits peuvent causer des cancers ou d'autres pathologies. Cet examen de loi intervient quelques semaines après que le groupe allemand a proposé de verser plus de sept milliards de dollars pour mettre fin à quelque 65.000 procédures en cours concernant son désherbant Roundup.

* LUFTHANSA LHAG.DE - Les pilotes du groupe allemand de transport aérien observeront une grève de deux jours à compter de jeudi en raison d'un conflit sur les retraites, mais ont décidé de ne pas provoquer de perturbations sur certains vols, notamment vers les pays du Moyen-Orient "compte tenu de la situation actuelle" dans cette région, a déclaré le syndicat des pilotes VC.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZU211

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

BAYER
39,625 EUR XETRA +5,41%
DT LUFTHANSA
8,202 EUR XETRA +7,89%
HENNES&MAURITZ -B-
17,020 EUR Tradegate 0,00%
HENNES&MAURITZ -B-
16,985 EUR XETRA +1,43%
HENNES&MAURITZ -B-
179,900 SEK LSE Intl +1,87%
INDITEX
47,4700 EUR Sibe +1,50%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 10 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 11.03.2026 07:18 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son douzième jour: - Navire touché dans le détroit d'Ormuz - Un navire a été touché par un "projectile inconnu" dans le détroit d'Ormuz, qui a provoqué un incendie à bord, selon ... Lire la suite

  • Un Falcon 200EX de Dassault Aviation (Crédit: / Adobe Stock)
    Dassault Aviation dévoile son nouveau Falcon
    information fournie par Zonebourse 11.03.2026 07:10 

    Dassault Aviation indique avoir dévoilé son nouvel avion d'affaires, le Falcon 10X, lors d'une présentation devant plus de 400 clients, partenaires et dirigeants de l'aviation réunis dans un nouveau hall de production à Bordeaux-Mérignac. "Le Falcon 10X offre la ... Lire la suite

  • elis (Crédit: L. Grassin / )
    Elis anticipe un ralentissement de la croissance du CA en 2026
    information fournie par Reuters 11.03.2026 07:00 

    Elis ELIS.PA a annoncé mercredi anticiper en 2026 une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires légèrement inférieure à celle de 2025, le groupe de services de nettoyage citant la légère baisse des signatures de contrats au quatrième trimestre de son ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 4 mars 2026, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Guerre au Moyen-Orient: Lecornu informe les partis à Matignon
    information fournie par AFP 11.03.2026 06:57 

    Sébastien Lecornu réunit mercredi à partir de 15H00 à Matignon les partis politiques pour les informer de "l'état de la menace et du positionnement de la France" face à la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué une flambée des prix du pétrole. Ce rendez-vous à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank