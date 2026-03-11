Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Oracle ORCL.N a dépassé mardi soir les attentes de Wall Street sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre, la forte demande pour ses services d'informatique dématérialisée (cloud), tirée par le boom de l'intelligence artificielle (IA), ayant permis au géant américain des bases de données de rivaliser avec ses grands rivaux. L'action Oracle bondissait de 6% dans les échanges hors séance.

* INDITEX ITX.MC - Le propriétaire de l'enseigne Zara doit publier avant l'ouverture des marchés ses résultats financiers, ce qui pourrait avoir un impact sur son concurrent suédois H&M

HMb.ST et l'ensemble du secteur de la distribution en Europe

.SXRP , le groupe espagnol étant largement considéré comme un indicateur de la "fast fashion" au niveau mondial.

* BAYER BAYGn.DE - Les parlementaires du Kansas devaient examiner mardi un projet de loi soutenu par Bayer qui empêcherait des poursuites à l'encontre des fabricants de pesticides s'agissant des avertissements préalables que leurs produits peuvent causer des cancers ou d'autres pathologies. Cet examen de loi intervient quelques semaines après que le groupe allemand a proposé de verser plus de sept milliards de dollars pour mettre fin à quelque 65.000 procédures en cours concernant son désherbant Roundup.

* LUFTHANSA LHAG.DE - Les pilotes du groupe allemand de transport aérien observeront une grève de deux jours à compter de jeudi en raison d'un conflit sur les retraites, mais ont décidé de ne pas provoquer de perturbations sur certains vols, notamment vers les pays du Moyen-Orient "compte tenu de la situation actuelle" dans cette région, a déclaré le syndicat des pilotes VC.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZU211

(Rédigé par Claude Chendjou)