Les entreprises du secteur de l'énergie chutent dans le contexte des négociations en cours sur l'Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 0,7 % en raison de la baisse des prix du pétrole

** Le Brent LCOc1 en baisse de 1,46 % à 62,82 $/baril et le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 1,5 % à 59,17 $/baril

** Les prix du pétrole chutent alors que les investisseurs surveillent les pourparlers en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine et avant une réduction attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette semaine

O/R

** Les majors pétroliers Exxon Mobil XOM.N en baisse d'environ 1 % et Chevron CVX.N de 1,1 %

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , Baker Hughes BKR.O , APA Corp APA.O et Expand Energy EXE.O chutent entre 2,3% et 3,1%, parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N est en légère baisse

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N a baissé de 1%