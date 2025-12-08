 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie chutent dans le contexte des négociations en cours sur l'Ukraine
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 0,7 % en raison de la baisse des prix du pétrole

** Le Brent LCOc1 en baisse de 1,46 % à 62,82 $/baril et le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 1,5 % à 59,17 $/baril

** Les prix du pétrole chutent alors que les investisseurs surveillent les pourparlers en cours pour mettre fin à la guerre en Ukraine et avant une réduction attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette semaine

O/R

** Les majors pétroliers Exxon Mobil XOM.N en baisse d'environ 1 % et Chevron CVX.N de 1,1 %

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , Baker Hughes BKR.O , APA Corp APA.O et Expand Energy EXE.O chutent entre 2,3% et 3,1%, parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N est en légère baisse

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N a baissé de 1%

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

APA
26,3942 USD NASDAQ -2,60%
BAKER HUGHES RG-A
47,7800 USD NASDAQ -2,89%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
147,780 USD NYSE -1,45%
COTERRA ENERGY
26,625 USD NYSE -2,78%
EQT
58,780 USD NYSE -3,12%
EXPAND ENER
118,5450 USD NASDAQ -3,51%
EXXON MOBIL
115,600 USD NYSE -0,79%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,275 USD NYSE -0,65%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
189,480 USD NYSE -0,54%
Pétrole Brent
62,39 USD Ice Europ -2,30%
Pétrole WTI
58,75 USD Ice Europ -2,26%
TX PAC LAND
896,830 USD NYSE -3,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
