Les entreprises du secteur de l'énergie chutent après que l'Iran a fait état de progrès dans les négociations sur le nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de ~2% en raison de la baisse des prix du pétrole ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 1,4 % à 67,71 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 ont baissé de 0,2 % à 62,79 $/baril ** Les prix chutent après que le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que les Etats-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord sur les principaux "principes directeurs" de leurs négociations nucléaires, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs quant à une escalade des tensions

O/R

** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en baisse de 1,5% et 1,2%, respectivement ** APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O , Expand Energy

EXE.O et EQT Corp EQT.N sont les principaux perdants de l'indice de l'énergie, avec une baisse de 2,5 % à 3,1 % ** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy

VLO.N perdent respectivement 1,6% et ~1%

** Les sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N en baisse de 1,3%, Baker Hughes BKR.O chute de ~2% et Halliburton

HAL.N plonge de 1,2%