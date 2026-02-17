 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie chutent après que l'Iran a fait état de progrès dans les négociations sur le nucléaire
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 17:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de ~2% en raison de la baisse des prix du pétrole ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 1,4 % à 67,71 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 ont baissé de 0,2 % à 62,79 $/baril ** Les prix chutent après que le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que les Etats-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord sur les principaux "principes directeurs" de leurs négociations nucléaires, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs quant à une escalade des tensions

O/R

** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en baisse de 1,5% et 1,2%, respectivement ** APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O , Expand Energy

EXE.O et EQT Corp EQT.N sont les principaux perdants de l'indice de l'énergie, avec une baisse de 2,5 % à 3,1 % ** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy

VLO.N perdent respectivement 1,6% et ~1%

** Les sociétés de services pétroliers: SLB SLB.N en baisse de 1,3%, Baker Hughes BKR.O chute de ~2% et Halliburton

HAL.N plonge de 1,2%

Valeurs associées

APA
27,2000 USD NASDAQ -2,58%
BAKER HUGHES RG-A
59,7300 USD NASDAQ -2,40%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
179,820 USD NYSE -2,11%
CONOCOPHILLIPS
108,890 USD NYSE -2,29%
COTERRA ENERGY
30,755 USD NYSE -1,94%
DEVON ENERGY
43,840 USD NYSE -1,81%
DIAMONDBACK ENG
166,8463 USD NASDAQ -1,36%
EOG RESOURCES
118,935 USD NYSE -1,49%
EQT
57,270 USD NYSE -2,45%
EXPAND ENER
101,4400 USD NASDAQ -2,51%
EXXON MOBIL
146,120 USD NYSE -1,52%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,430 USD NYSE -1,55%
KINDER MORGAN RG-P
31,945 USD NYSE -1,14%
LIBERTY ENER RG-A
26,218 USD NYSE +1,21%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
199,690 USD NYSE -1,77%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,465 USD NYSE -1,26%
ONEOK
85,120 USD NYSE -1,16%
PHILLIPS 66
157,320 USD NYSE -1,54%
Pétrole Brent
66,95 USD Ice Europ -2,38%
Pétrole WTI
61,95 USD Ice Europ -2,82%
SLB
49,655 USD NYSE -1,46%
VALERO ENERGY
196,925 USD NYSE -1,63%
WILLIAMS COMPANI
71,860 USD NYSE -0,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/02/2026 à 17:32:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

