Les entreprises américaines du secteur de l'énergie chutent alors que le pétrole est à son plus bas niveau depuis plus de quatre ans

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 avril - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergiechutent en début de séance, les prix du pétrole ayant atteint leur niveau le plus bas depuis plus de quatre ans ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 5,1% à 59,58 dollars le baril; le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a baissé de 5,4% à 56,34 dollars le baril ** Le prix du Brent est tombé sous la barre des 60 dollars le baril pendant les échanges, son plus bas depuis février 2021, alors que la Chine a annoncé des tarifs douaniers supplémentaires sur les marchandises américaines, en représailles aux tarifs réciproques du président Donald Trump qui sont entrés en vigueur mercredi ** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de plus de 2% ** Devon Energy DVN.N en baisse de 2,9% et Diamondback Energy

FANG.O en baisse de 3% ** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy

VLO.N baissent respectivement de 1,7% et 2,7% ** Les opérateurs d'équipements et de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et Halliburton HAL.N perdent respectivement 3,5 % et 3,4 %