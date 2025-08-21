Lockheed Martin remporte un contrat de 43 MUSD pour moderniser le Black Hawk
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 12:25
Hamid Salim, vice-président Army and Air Force Systems chez Sikorsky, affirme que l'intégration de nouveaux effets lancés renforcera les capacités de l'appareil, tout en réduisant les coûts et en améliorant la maintenance.
Le programme soutient la priorité de l'Armée américaine d'intégrer des systèmes aériens sans pilote (UAS) au Black Hawk d'ici 2026. L'effort numérique, basé sur une approche modulaire ouverte (MOSA), doit faciliter l'insertion rapide de nouvelles capacités.
Ce contrat initial jette les bases d'évolutions futures, notamment moteur plus puissant, structure renforcée, autonomie et intelligence artificielle pour accroître la sécurité et l'efficacité des missions.
Valeurs associées
|446,000 USD
|NYSE
|+1,17%
