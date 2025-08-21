 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lockheed Martin remporte un contrat de 43 MUSD pour moderniser le Black Hawk
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 12:25

(Zonebourse.com) - Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, annonce un contrat de 43 MUSD avec l'Armée US afin de financer les travaux d'ingénierie liés à la modernisation de l'hélicoptère Black Hawk. Le projet inclut l'amélioration de la cellule, l'intégration d'une architecture numérique et le développement par ingénierie système basée sur modèles (MBSE).

Hamid Salim, vice-président Army and Air Force Systems chez Sikorsky, affirme que l'intégration de nouveaux effets lancés renforcera les capacités de l'appareil, tout en réduisant les coûts et en améliorant la maintenance.

Le programme soutient la priorité de l'Armée américaine d'intégrer des systèmes aériens sans pilote (UAS) au Black Hawk d'ici 2026. L'effort numérique, basé sur une approche modulaire ouverte (MOSA), doit faciliter l'insertion rapide de nouvelles capacités.

Ce contrat initial jette les bases d'évolutions futures, notamment moteur plus puissant, structure renforcée, autonomie et intelligence artificielle pour accroître la sécurité et l'efficacité des missions.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

