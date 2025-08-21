 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 12:35

(Actualisé avec futurs sur indices ; Johnson & Johnson, Coty)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,13% pour le Nasdaq .IXIC :

* COTY COTY.N chute de 21% dans les échanges en avant-Bourse dans la foulée de ses résultats trimestriels publiés mercredi soir. Le groupe a prévu une baisse de ses ventes pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse de la demande pour les produits de beauté aux Etats-Unis et fait état d'une perte inattendue pour son quatrième trimestre.

* META PLATFORMS META.O a suspendu ses recrutements dans sa division intelligence artificielle après avoir embauché plus de 50 chercheurs et ingénieurs, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

* MICROSOFT MSFT.O a déclaré mercredi avoir restreint l'accès de certaines entreprises chinoises à son système d'alerte précoce pour les failles de cybersécurité, à la suite de spéculations selon lesquelles Pékin serait impliqué dans une campagne de piratage visant les serveurs SharePoint largement utilisés par l'entreprise.

* MASIMO MASI.O a poursuivi mercredi le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection) pour avoir autorisé APPLE

AAPL.O à importer des Apple Watches équipées d'une technologie de mesure du taux d'oxygène dans le sang, alors qu'un litige opposait les deux entreprises au sujet d'un brevet.

* BANK OF AMERICA BAC.N a promu Faiz Ahmad et Mike Joo au poste de co-directeurs de la banque d'investissement mondiale dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction de l'entreprise, selon une note interne consultée mercredi par Reuters.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N s'est engagé jeudi à investir deux milliards de dollars (1,82 milliard d’euros) en Caroline du Nord pour étendre sa présence manufacturière aux Etats-Unis alors que l’administration de Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les importations de médicaments.

* CVS HEALTH CVS.N , qui gère le plus grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques aux États-Unis, n'ajoutera pas pour l'instant le nouveau médicament de prévention du VIH de GILEAD SCIENCES GILD.O à ses plans commerciaux, a déclaré un porte-parole à Reuters, malgré l'efficacité prouvée du médicament.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

