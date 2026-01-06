 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel se replient sur des prévisions de temps doux
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 6,3 cents à 4,35 dollars par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix chutent sur les prévisions d'un temps doux et d'une demande de chauffage plus faible au cours des deux prochaines semaines

** Les sociétés de gaz naturel: Cheniere Energy LNG.N en baisse de 1,7%; Expand Energy EXE.O en baisse de ~2%; Williams Companies WMB.N en baisse de 2,6%

** FNB de gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en baisse de 3,2%; ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en baisse de 1,8%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
193,860 USD NYSE -2,45%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EXPAND ENER
104,6600 USD NASDAQ -2,02%
Gaz naturel
3,52 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,24 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
57,71 USD Ice Europ -1,13%
WILLIAMS COMPANI
59,320 USD NYSE -2,99%
