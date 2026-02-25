 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert après une pluie de résultats d'entreprises
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:04

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont ‌en légère hausse mercredi en début de séance, alors que les investisseurs examinent ​une nouvelle vague de résultats d'entreprises et que le moral se rétablit à mesure que les craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) s'estompent.

À Paris, le CAC 40 gagne ​0,40% à 8.553,37 points vers 08h23 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,26% et à ​Londres, le FTSE 100 prend 0,77%.

L'indice EuroStoxx ⁠50 est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,41% et ‌le Stoxx 600 avance de 0,42%.

La saison des résultats des entreprises se poursuit et monopolise l'attention des opérateurs, leur permettant de ​reléguer au second plan les ‌craintes concernant l'impact de l'IA sur l'économie, du moins ⁠jusqu'à ce que les résultats du géant Nvidia après la cloche à New York.

À Paris, le spécialiste de l'équipement domestique SEB est en tête du SBF ⁠120 (+10%) après avoir publié ‌ses résultats avant l'ouverture, qui incluent des suppressions d'emplois pouvant ⁠atteindre 2.100 postes dans le monde entier.

Pernod Ricard et Rémy Cointreau reculent ‌entre 3,5% et 4%, pénalisés par les perspectives de leur rival ⁠britannique Diageo, qui a revu à la baisse ses prévisions ⁠de ventes annuelles pour ‌la deuxième fois en près de quatre mois et plonge de 6%. Le ​secteur de l'alimentation et des boissons ‌du Stoxx 600 cède 1,33% dans son sillage.

Edenred recule pour sa part de 4,6%, le groupe ayant ​annoncé peu avant l'ouverture avoir pris acte de la décision du président du tribunal fédéral brésilien concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation ⁠dans le pays.

BIC perd 5,2% après ses résultats, tandis qu'ADP abandonne 4% alors que Vinci a annoncé une émission de 500 millions d'obligations échangeables en actions ordinaires existantes de l'opérateur aéroportuaire.

Les investisseurs attendent les données définitives de l'inflation de la zone euro pour le mois de janvier à 10h00 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
71,08 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
65,90 USD Ice Europ -0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

