 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Assemblée se prononce à nouveau sur la loi créant une aide à mourir
information fournie par AFP 25/02/2026 à 11:04

L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, qui avait été largement adoptée en première lecture, mais sur laquelle subsistent des points de friction.

Le suspense sur le nombre de députés qui soutiendront le texte sera finalement plus important que prévu à cause de certains changements adoptés durant son examen. Ils feront l'objet d'un nouveau vote mercredi avant celui sur l'ensemble du texte, et pourraient faire basculer certains élus.

Les scrutins, prévus à partir de 15H00, ont dû être repoussés d'une journée pour terminer l'examen des quelque 2.000 amendements, qui aura duré plus d'une semaine. La proposition de loi doit ensuite repartir au Sénat.

Les députés adopteront d'abord un premier texte sur le développement des soins palliatifs, consensuel, qui prévoit notamment la création de "maisons d'accompagnement", intermédiaires entre le domicile et l'hôpital.

Le "droit opposable" à disposer de soins palliatifs a toutefois été supprimé, face aux risques de contentieux qu'il entraînerait, selon ses contempteurs.

- Mode d'administration -

Les députés n'auront toujours pas de consigne de vote de leur groupe mercredi sur un sujet jugé plus intime que politique.

Ainsi le député RN Jean-Philippe Tanguy, proche de Marine Le Pen, a expliqué qu'il voterait pour alors même que la cheffe du groupe y est opposée.

Mais avant le vote solennel, l'Assemblée devra trancher deux points précis du texte.

Source de la principale incertitude: la seconde délibération réclamée sur le mode d'administration de la substance létale qu'un patient pourra demander pour mettre fin à sa vie.

Initialement, selon le texte, le malade devait s'administrer lui-même le produit, sauf s'il n'était "physiquement pas en mesure" de le faire, auquel cas un médecin ou un infirmier s'en chargerait.

Mais plusieurs amendements ont été adoptés lors des discussions, parfois sur un fil, pour que l'administration par un soignant ne soit plus l'exception, et puisse être librement choisie.

La députée du groupe Horizons, Agnès Firmin-Le Bodo, s'exprime à l'Assemblée nationale, à Paris, le 12 mai 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La députée du groupe Horizons, Agnès Firmin-Le Bodo, s'exprime à l'Assemblée nationale, à Paris, le 12 mai 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Une manière de respecter "l'ultime liberté de la personne", qui pourrait ainsi accorder son "attention aux personnes qui l'entourent" plutôt qu'à ce geste, a fait valoir auprès de l'AFP la socialiste Océane Godard.

Une "ligne rouge", estime au contraire Agnès Firmin-Le Bodo (Horizons), pour qui l'auto-administration est une façon de vérifier la "volonté libre et éclairée (du patient) jusqu'au bout". Un tel changement mettrait selon elle "en péril le vote du texte".

Le député RN Théo Bernhardt avait lui aussi dit dans l'hémicycle qu'il ne pourrait alors plus "voter pour".

"Ce texte ouvre une boîte de Pandore et ne pose pas les limites suffisantes pour prémunir la société des dérives", a abondé de son côté la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

A l'inverse, la cheffe des députés insoumis, Mathilde Panot, a évoqué sur France 2 "un grand moment d'avancée humaniste (...) attendu par des millions de gens".

- Calendrier serré -

L'auteur de la proposition de loi, Olivier Falorni (groupe MoDem), modère toutefois les inquiétudes: il trouverait "très surprenant" qu'elle soit rejetée pour cette raison.

Tout en défendant malgré tout le statu quo, au nom de l'"équilibre" trouvé en première lecture, bien que personnellement favorable au libre choix du mode d'administration.

Le député Olivier Falorni, le 27 mai 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le député Olivier Falorni, le 27 mai 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les députés devront également à nouveau voter sur l'ajout, souhaité par le gouvernement, d'une précision indiquant qu'une "souffrance psychologique seule" ne peut permettre de bénéficier de l'aide à mourir.

"Superfétatoire", estime M. Falorni. Une dépression ne pourra par exemple jamais permettre d'accéder à une aide à mourir, vu les critères cumulatifs à remplir pour y être éligible, a-t-il dit à l'AFP.

Mis à part ces points encore en suspens, le texte n'a que peu évolué.

Les députés ont validé les critères d'éligibilité, la procédure collégiale d'instruction de la demande, et la clause de conscience pour les soignants.

Certains ont tenté, en vain, de remplacer le terme d'aide à mourir par ceux de suicide assisté et d'euthanasie, ou encore de supprimer le délit d'entrave prévu. Un délit d'incitation a été ajouté.

Le parcours législatif du texte est encore loin d'être fini. Il doit être à nouveau étudié en avril au Sénat, qui l'avait rejeté en bloc en première lecture. Le gouvernement devra ensuite vraisemblablement donner le dernier mot à l'Assemblée.

Ce qui supposerait une réunion pour tenter de concilier sénateurs et députés, et, après un probable échec, une nouvelle lecture dans les deux chambres, puis une lecture définitive à l'Assemblée.

Les défenseurs de la loi souhaitent qu'elle soit promulguée à l'été. Un calendrier très serré aux yeux de certains députés.

Valeurs associées

MOREFIELD
0,7800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christophe Leribault, nouveau directeur du musée du Louvre, à l'Élysée, le 27 février 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Crise au Louvre: le président du château de Versailles remplace Laurence des Cars
    information fournie par AFP 25.02.2026 12:30 

    Le Louvre change de tête: au lendemain de la démission de Laurence des Cars, Christophe Leribault, président du château de Versailles, a pris mercredi la tête du musée le plus visité au monde, dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre. Président du ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz prononce un discours au Bundestag, à Berlin, le 24 février 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Merz plaide pour une relation plus "juste" avec la Chine
    information fournie par AFP 25.02.2026 12:23 

    Le chancelier Friedrich Merz a plaidé mercredi pour une coopération renforcée mais plus "juste" avec la Chine, au premier jour d'une visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu dans son pays comme un dangereux concurrent ... Lire la suite

  • La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )
    +10 % depuis janvier 2026: faut-il miser sur le Nikkei 225?
    information fournie par Le Particulier 25.02.2026 12:19 

    La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. Le Japon peut-il redevenir un terrain d’investissement durablement ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Inde: Suez remporte un contrat pour approvisionner plus d'un million de personnes en eau
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 12:14 

    Le géant français de l'eau et des déchets Suez a remporté un contrat d'approvisionnement d'eau potable pour les habitants de la ville indienne de Salem, dans l'état du Tamil Nadu (sud du pays), habitée par "plus d'un million de personnes", a annoncé le groupe mercredi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank