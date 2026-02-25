 Aller au contenu principal
LVMH: Le groupe familial Arnault porte sa participation à plus de 50%, selon l'AMF
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:04

Illustration du logo de LVMH

​Le groupe familial Arnault a ​franchi le seuil ​de 50% ⁠du capital ‌de la société LVMH, ​selon ‌un document ⁠réglementaire publié mercredi par l'Autorité ⁠des ‌marchés financiers (AMF).

Le ⁠groupe ‌contrôle désormais ⁠50,01% du capital ⁠de ‌LVMH, soit 248 ​millions ‌d'actions, d'après le document.

(Gianluca ​Lo ⁠Nostro à Paris, rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ​Turpin)

