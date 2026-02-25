 Aller au contenu principal
Aston Martin va supprimer 20% de ses effectifs
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:04

Le logo Aston Martin sur une Vantage, une voiture de sport de luxe, lors de son lancement

Aston Martin ‌a annoncé mercredi qu'il allait supprimer 20% ​supplémentaires de ses effectifs, le constructeur automobile de luxe ayant par ailleurs annoncé un ​bénéfice annuel inférieur aux prévisions avec la demande faible ​et les pressions douanières.

La ⁠deuxième vague de suppressions d'emplois confirme ‌une année difficile pour Aston Martin, qui a été touchée par un ​système douanier ‌américain basé sur des quotas, qualifié ⁠d'"extrêmement perturbateur", ainsi que par une demande "extrêmement modérée" sur son marché clé, la Chine.

Les ⁠difficultés persistantes ‌de l'entreprise à générer des liquidités ⁠et à gérer sa dette de ‌1,38 milliard de livres sterling (1,58 ⁠milliard d'euros) ont continué à peser sur ⁠ses performances, ‌malgré des injections de capitaux répétées.

Le constructeur ​automobile de luxe, ‌popularisé dans la fiction comme la voiture utilisée par l'espion ​éponyme de la série de films "James Bond", a déclaré qu'il s'attendait ⁠à de nouvelles pertes ("outflows") de trésorerie en 2026, mais qu'il prévoyait une amélioration par la suite.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
