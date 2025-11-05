Les enquêteurs découvrent les « boîtes noires » de l'accident d'avion d'UPS qui a fait au moins 9 morts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon le NTSB, l'un des trois moteurs s'est détaché de l'avion au décollage

Réouverture de l'aéroport de Louisville, la piste où s'est produit l'accident sera fermée pendant 10 jours

Aucun lien avec la fermeture du gouvernement américain, selon un expert en aviation

(Ajout de commentaires du NTSB et refonte avec les enregistreurs trouvés) par David Shepardson, Allison Lampert et Lisa Baertlein

Les enquêteurs fédéraux chargés de la sécurité ont localisé les « boîtes noires » de l'épave de l'avion cargo d'UPS qui s'est écrasé en flammes au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, tuant au moins neuf personnes, ont annoncé des responsables mercredi.

Todd Inman, membre du National Transportation Safety Board, a également confirmé qu'un large « panache de feu » s'est formé autour de l'aile gauche de l'avion et qu'un des trois moteurs de l'avion s'est détaché de l'aile gauche alors que l'avion roulait sur la piste.

L'avion cargo MD-11-F, construit en 1991 par Boeing BA.N , se dirigeait vers Honolulu avec trois membres d'équipage à bord lorsqu'il s'est écrasé quelques instants après avoir dégagé la piste au décollage, mardi soir, percutant un certain nombre de structures à l'extérieur de la propriété de l'aéroport, a déclaré M. Inman.

L'avion a été immédiatement englouti dans une boule de feu qui a déclenché une série d'incendies et laissé un champ de débris s'étendant sur près d'un demi-mile à travers un corridor industriel, y compris une installation de recyclage du pétrole qui a été incendiée.

L'accident a également perturbé les opérations de Louisville au centre UPS UPS.N Worldport, le centre de fret mondial de la société pour ses expéditions aériennes, ralentissant les services de livraison.

M. Inman, lors de la première réunion du NTSB depuis la catastrophe, a déclaré que l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal du cockpit avaient été conçus pour résister aux impacts de l'accident et à la chaleur intense des incendies, et qu'ils semblaient intacts lorsqu'ils ont été retrouvés mercredi parmi les débris de l'accident.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le gouverneur Andy Beshear a déclaré l'état d'urgence dans le Kentucky afin d'accélérer l'acheminement des ressources d'intervention sur les lieux de l'accident.

En date de mercredi, au moins six personnes ont été tuées au sol et près d'une douzaine d'autres blessées, en plus des trois membres de l'équipage de l'avion qui ont également péri, ont indiqué les autorités.

M. Beshear a déclaré aux journalistes qu'il s'attendait à ce que le bilan s'alourdisse d'au moins une personne supplémentaire à mesure que le personnel d'urgence et les équipes de récupération se frayaient un chemin dans la zone de l'accident.

Environ 200 pompiers et personnels d'urgence et 50 camions ont été appelés mardi pour combattre l'incendie qui a rempli le ciel du soir d'une épaisse fumée noire. Cependant, M. Beshear a déclaré qu'un centre de convention, un restaurant et une usine de Ford Motor Co F.N situés à proximité ont échappé à l'incendie.

« Il est difficile de perdre plus de neuf personnes et de s'estimer heureux », a déclaré M. Beshear. « Je ne pense pas que nous soyons chanceux, mais cela aurait pu être bien pire. »

Les autorités ont déclaré que 11 victimes avaient été transportées à l'hôpital mardi, tandis qu'un représentant du gouvernement a déclaré à Reuters qu'au moins 10 autres personnes n'avaient pas été retrouvées. M. Beshear a déclaré que deux personnes se trouvaient toujours dans un état critique.

LES ENQUÊTES SE POURSUIVENT

L'aéroport international de Louisville a rouvert ses portes au trafic aérien tôt ce mercredi, bien que la piste où l'accident s'est produit devrait rester fermée pendant encore 10 jours, selon les autorités.

UPS a déclaré avoir interrompu les opérations de tri de colis dans ses installations aéroportuaires mardi, puis avoir annulé mercredi une équipe de tri de colis qui commence habituellement en milieu de matinée.

L'expert américain en sécurité aérienne Anthony Brickhouse a déclaré mercredi qu'il n'avait vu aucune preuve d'un lien entre l'accident et les 36 jours de fermeture du gouvernement américain qui ont mis à rude épreuve le contrôle du trafic aérien.

La production de l'avion MD-11 s'est achevée en 2000 et le service passagers a officiellement pris fin en 2014. Pour les opérations de fret, environ 50 avions MD-11 sont exploités par FedEx FDX.N et UPS dans le monde entier, et environ deux autres avions de ce type sont encore en service.

GE Aerospace, qui produit les moteurs de l'avion, a déclaré avoir offert son soutien à UPS et au NTSB.

M. Brickhouse a indiqué que les enquêteurs devraient se concentrer sur le moteur numéro un, dont la vidéo montre qu'il s'est allumé et qu'il semble s'être détaché de l'avion. « L'avion est conçu pour voler en cas de perte d'un moteur, mais nous devons voir l'effet de la perte de ce moteur sur le reste de l'appareil », a déclaré M. Brickhouse.

L'avion tri-moteur a été ravitaillé en carburant pour un vol de 8 heures et demie à destination d'Honolulu.

C'est le premier avion cargo d'UPS à s'écraser depuis août 2013, lorsqu'un Airbus s'est écrasé lors d'une approche d'atterrissage à l'aéroport international de Birmingham, en Alabama, tuant les deux membres d'équipage.