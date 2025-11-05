 Aller au contenu principal
Wall Street termine en hausse, les indicateurs rassurent
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 22:52

Wall Street termine en hausse, les indicateurs rassurent

Wall Street termine en hausse, les indicateurs rassurent

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les inquiétudes sur une possible correction sur les marchés ayant notamment été tempérées par des indicateurs américains jugés rassurants.

L'indice Dow Jones a gagné 0,48%, ou 225,76 points, à 47.311,00 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 24,74 points, soit 0,37% à 6.796,29 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 151,16 points, soit 0,65% à 23.499,797 points.

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse, profitant du rebond du secteur technologique.

Les valeurs liées au secteur technologique et à l'intelligence artificielle (IA) ont atteint des records ces derniers mois, ce qui a poussé certains cadres à mettre en garde contre une bulle dans l'IA.

"Les inquiétudes en matière de valorisation sont légitimes, et une correction de 10% à 15% à court terme est quelque chose qui devrait être anticipé à tout moment", a déclaré Oliver Pursche, conseiller chez Wealthspire Advisors.

"Les investisseurs ont tendance à penser que si un recul se produit, il sera de courte durée et que les choses rebondiront, donc il faut acheter à la baisse et ne pas s'inquiéter."

La publication de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis qui montre un rebond des créations de postes en octobre, à 42.000, après le chiffre surprise de 29.000 destructions en septembre, a également rassuré les investisseurs.

L'indice ISM de l'activité des services aux Etats-Unis a lui montré une faiblesse de l'emploi en octobre, mais l'activité dans le secteur s'est redressée à 52,4 contre 50,0 le mois précédent, grâce à une solide hausse des nouvelles commandes.

Aux valeurs, McDonald's a progressé après avoir fait état de ventes mondiales comparables supérieures aux attentes au troisième trimestre.

Match Group, la maison mère de Tinder, a terminé en hausse bien que le groupe ait publié mardi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes.

Amgen a clôturé en hausse après que le groupe a fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes.

Bank of America a fini en baisse bien que le deuxième prêteur américain ait relevé son objectif de rendement.

(Avec Twesha Dikshit et Purvi Agarwa; version française Camille Raynaud)

