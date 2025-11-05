Le directeur général de JPMorgan déclare que l'Argentine pourrait ne pas avoir besoin d'un prêt bancaire et que la Fed restera probablement indépendante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'autres commentaires du directeur général sur l'Argentine et l'indépendance de la Réserve fédérale, du paragraphe 2 à la fin) par Tatiana Bautzer

L'Argentine pourrait finalement ne pas avoir besoin d'un prêt bancaire, a déclaré mercredi le directeur général de JPMorgan JPM.N Jamie Dimon, ajoutant que le président argentin Javier Milei fait du bon travail pour redresser l'économie en difficulté du pays.

"Il y a environ 100 milliards de dollars de capitaux étrangers qui pourraient bien revenir en Argentine. De grandes entreprises souhaitent investir dans ce pays", a déclaré Jamie Dimon lors d'un entretien avec l'agence Reuters à Detroit.

"Si Milei pouvait continuer à mettre en œuvre ses politiques jusqu'à la fin de son mandat, et peut-être pour un second mandat, l'Argentine pourrait être transformée", a déclaré Jamie Dimon, qui a rencontré Milei le mois dernier à Buenos Aires. Il a qualifié le président de "force de la nature" et a cité la réduction de l'inflation et la croissance économique de l'Argentine.

Le parti de Javier Milei a remporté les élections législatives de mi-mandat le mois dernier, les électeurs lui ayant donné le mandat de poursuivre sa réforme de l'économie, qui comprend des mesures d'austérité draconiennes.

Le mois dernier, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le ministère travaillait avec des banques et des fonds d'investissement pour créer une facilité de 20 milliards de dollars afin d'investir dans la dette souveraine de l'Argentine.

Un prêt potentiel des banques à l'Argentine "pourrait ne pas être nécessaire", a déclaré Jamie Dimon. JPMorgan est présente en Argentine depuis plus de 100 ans et a participé aux précédentes restructurations de la dette. "Nous avons déjà accordé des financements spéciaux à l'Argentine par le passé; si elle en a besoin, nous sommes à l'écoute."

Jamie Dimon a également déclaré qu'il pensait que la Réserve fédérale américaine resterait indépendante, même s'il a souligné que le président américain Donald Trump continuerait d'exprimer son point de vue sur les taux, et que les présidents sont généralement en faveur d'une baisse des taux d'intérêt.

"Le président a clairement indiqué qu'il croyait en l'indépendance de la Fed. Il a également précisé qu'il s'exprimerait librement", a déclaré Jamie Dimon. "Je pense qu'elle restera indépendante."