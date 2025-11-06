Les enquêteurs découvrent les "boîtes noires" de l'accident d'avion d'UPS qui a fait au moins 12 morts

Selon le NTSB, l'un des trois moteurs s'est détaché de l'avion au décollage

Réouverture de l'aéroport de Louisville, la piste où s'est produit l'accident sera fermée pendant 10 jours

Aucun lien apparent avec la fermeture du gouvernement américain, selon un responsable du NTSB

Le bilan comprend trois membres d'équipage et neuf personnes au sol

(Ajout de la reprise des activités d'UPS aux paragraphes 16 et 17) par David Shepardson, Allison Lampert et Lisa Baertlein

Les enquêteurs fédéraux américains ont localisé les "boîtes noires" de l'épave de l'avion cargo d'UPS

UPS.N qui s'est écrasé en flammes au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, tuant au moins 12 personnes, ont annoncé des responsables mercredi.

Todd Inman, membre du National Transportation Safety Board, a également confirmé qu'un large "panache de feu" s'était formé autour de l'aile gauche de l'avion et qu'un de ses trois moteurs s'était détaché de cette aile alors que le gros porteur roulait sur la piste d'atterrissage.

L'avion cargo MD-11, âgé de 34 ans, se dirigeait vers Honolulu avec trois membres d'équipage à bord lorsqu'il s'est écrasé juste après avoir franchi une clôture en bout de piste lors du décollage mardi soir, percutant un certain nombre de structures situées juste au-delà de la propriété de l'aéroport, a déclaré M. Inman.

L'avion a immédiatement été englouti dans une boule de feu, déclenchant une série d'incendies et dispersant un champ de débris qui s'étendait sur environ un demi-mile (800 m) à travers un corridor industriel, y compris une installation de recyclage du pétrole qui a été incendiée et a explosé.

L'accident et les incendies qui ont suivi ont également entraîné la fermeture de l'aéroport pour la nuit et perturbé les activités aéroportuaires du centre UPS Worldport, la plate-forme de fret mondial de la société pour ses expéditions aériennes dans le monde entier, ralentissant ainsi les services de livraison .

Inman, lors du premier briefing du NTSB depuis la catastrophe, a déclaré que l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal du cockpit ont été construits pour résister aux impacts du crash et à la chaleur intense des incendies, et qu'ils semblaient intacts lorsqu'ils ont été retrouvés mercredi parmi les débris du crash.

"Nous sommes convaincus qu'une fois que nous les aurons envoyés à notre laboratoire à (Washington) D.C., nous serons en mesure d'obtenir une bonne lecture des données applicables, ce qui constituera un autre élément d'information qui nous aidera vraiment à comprendre ce qui s'est passé", a déclaré M. Inman à la presse.

Le NTSB publie généralement des rapports préliminaires sur les accidents aériens majeurs dans un délai de 30 jours, mais il lui faut 12 à 24 mois pour mener à bien une enquête complète, conclure à l'existence d'une cause probable et émettre des recommandations afin d'éviter des incidents similaires.

LE GOUVERNEUR DÉCLARE L'ÉTAT D'URGENCE

Plus tôt dans la journée de mercredi, le gouverneur Andy Beshear a déclaré l'état d'urgence dans le Kentucky afin d'accélérer l'acheminement des ressources d'intervention en cas de catastrophe sur les lieux de l'accident.

Mercredi soir, les autorités ont confirmé qu'au moins neuf personnes avaient trouvé la mort au sol, en plus des trois membres de l'équipage de l'avion qui ont péri, selon les autorités.

"Je suis profondément attristé d'annoncer que le bilan s'élève à 12 morts et que plusieurs personnes sont toujours portées disparues", a déclaré le maire de Louisville, Craig Greenberg, sur le réseau social X, alors que les équipes de secours continuent de fouiller la zone de l'accident.

Les autorités ont indiqué mardi que 11 personnes blessées au sol, dont certaines très grièvement, avaient été hospitalisées. On ne sait pas si l'une d'entre elles a été comptée parmi les morts.

Environ 200 pompiers et membres du personnel d'urgence ainsi que 50 camions ont été appelés mardi pour lutter contre l'incendie qui remplissait le ciel du soir d'une épaisse fumée noire. Cependant, Beshear a déclaré qu'un centre de convention, un restaurant et une usine de Ford Motor Co F.N situés à proximité ont échappé à l'incendie.

Le président de l'Independent Pilots Association, le capitaine Bob Travis, a déclaré que les trois pilotes de l'avion étaient tous en service. Le syndicat, qui représente environ 3 300 pilotes d'UPS, a déclaré dans une interview qu'il était partie prenante à l'enquête menée par le NTSB.

LES OPÉRATIONS D'UPS AFFECTÉES

L'aéroport international de Louisville a rouvert ses portes au trafic aérien tôt mercredi, mais la piste où l'accident s'est produit devrait rester fermée pendant encore 10 jours, selon les autorités.

UPS, qui avait interrompu ses opérations de tri de colis à Louisville après l'accident, a déclaré qu'il reprenait ses activités à son centre de fret aérien Worldport mercredi soir.

"Notre objectif est de ramener le réseau à une cadence normale avec des vols arrivant à destination jeudi matin", a déclaré un porte-parole de la société.

M. Inman, du NTSB, a déclaré qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve d'un lien entre l'accident et les 36 jours de fermeture du gouvernement américain qui ont mis à rude épreuve le contrôle du trafic aérien. Il a ajouté que la tour de l'aéroport était censée disposer d'un effectif suffisant.

La production des avions MD-11 s'est arrêtée en 2000, et le service passagers a officiellement pris fin en 2014. Boeing

BA.N est propriétaire du programme depuis sa fusion en 1997 avec McDonnell Douglas. Pour les opérations de fret, environ 50 avions MD-11 sont exploités par FedEx FDX.N et UPS dans le monde entier.

Boeing et GE Aerospace GE.N , qui produit les moteurs de l'avion, ont déclaré qu'ils avaient apporté leur soutien à l'enquête.

Anthony Brickhouse, expert américain en sécurité aérienne, a déclaré que les enquêteurs devraient se concentrer sur le moteur qui a été vu sur une vidéo en train de s'enflammer et qui semble s'être séparé de l'avion.

"L'avion est conçu pour voler en cas de perte d'un moteur, mais nous devons voir l'effet de la perte de ce moteur sur le reste de l'appareil", a déclaré M. Brickhouse.

L'avion était chargé de carburant pour un vol de 8 heures et demie à destination d'Honolulu.

C'est le premier avion cargo d'UPS à s'écraser depuis août 2013, lorsqu'un Airbus s'est écrasé lors d'une approche d'atterrissage à l'aéroport international de Birmingham, en Alabama, tuant les deux membres d'équipage.