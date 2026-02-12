 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR DU LUXE - HERMÈS HRMS.PA publie ce jeudi, avant l'ouverture de la Bourse de Paris, ses résultats trimestriels, tandis que ceux de L'ORÉAL OREP.PA sont attendus après la clôture.

* MICHELIN MICP.PA a annoncé mercredi s'attendre à un rebond de ses résultats en 2026 après une baisse en 2025 imputable aux Etats-Unis, qu'il s'agisse des volumes ou des surcoûts liés aux droits de douane.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé mercredi un bond de 18,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le groupe franco-italien saluant dans un communiqué une croissance "record".

* REXEL RXL.PA a annoncé mercredi viser une amélioration de ses ventes et de sa marge opérationnelle en 2026, mais un taux de conversion du "free cash-flow" inférieur à 2025, après avoir publié des résultats annuels globalement en ligne avec ses objectifs et affiché une accélération séquentielle de la croissance au dernier trimestre.

* SPIE SPIE.PA a annoncé mercredi l'acquisition de la société Invizo, en Slovaquie.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z50D9

(Rédigé par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
250,800 EUR Euronext Paris +0,12%
HERMES INTL
2 120,000 EUR Euronext Paris -0,19%
L'OREAL
391,900 EUR Euronext Paris +0,13%
MICHELIN
32,370 EUR Euronext Paris -0,95%
REXEL
37,650 EUR Euronext Paris +0,27%
SPIE
48,580 EUR Euronext Paris +0,29%
