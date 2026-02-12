*
*
*
*
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* SECTEUR DU LUXE - HERMÈS HRMS.PA publie ce jeudi, avant l'ouverture de la Bourse de Paris, ses résultats trimestriels, tandis que ceux de L'ORÉAL OREP.PA sont attendus après la clôture.
* MICHELIN MICP.PA a annoncé mercredi s'attendre à un rebond de ses résultats en 2026 après une baisse en 2025 imputable aux Etats-Unis, qu'il s'agisse des volumes ou des surcoûts liés aux droits de douane.
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé mercredi un bond de 18,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le groupe franco-italien saluant dans un communiqué une croissance "record".
* REXEL RXL.PA a annoncé mercredi viser une amélioration de ses ventes et de sa marge opérationnelle en 2026, mais un taux de conversion du "free cash-flow" inférieur à 2025, après avoir publié des résultats annuels globalement en ligne avec ses objectifs et affiché une accélération séquentielle de la croissance au dernier trimestre.
* SPIE SPIE.PA a annoncé mercredi l'acquisition de la société Invizo, en Slovaquie.
(Rédigé par Blandine Hénault)
