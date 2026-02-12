Après la tuerie au Canada, les enquêteurs s'interrogent sur le profil de l'assaillante de 18 ans

Lors d'une veillée en hommage aux victimes de la tuerie à Tumbler Ridge le 11 février 2026 ( AFP / Paige Taylor White )

La police canadienne a annoncé mercredi que la personne soupçonnée de la tuerie de Tumbler Ridge, qui a fait huit morts dans l'ouest du pays, était une habitante de la localité âgée de 18 ans, dont les enquêteurs cherchent désormais à comprendre le profil et le mobile.

Cette jeune femme, Jesse Van Rootselaar, présentée par la police comme transgenre, a ouvert le feu mardi dans un collège-lycée de cette petite ville minière isolée de Colombie-Britannique, tuant cinq enfants de 12 et 13 ans et une éducatrice de 39 ans.

Elle a également abattu sa mère et son frère dans une résidence, a expliqué le commissaire adjoint de la gendarmerie royale du Canada, Dwayne McDonald. Elle s'est donné la mort avant de pouvoir être appréhendée.

Quelques centaines d'habitants se sont rassemblés mercredi soir dans le centre de cette bourgade pour une veillée d'hommage, déposant des fleurs, des bougies ou des peluches autour d'un arbre.

Plusieurs d'entre eux, dont des adolescents, étaient en larmes.

Emphraim Almazan, arrivé il y a trois ans pour travailler dans une mine, a confié à l'AFP qu'il "n'arrivait pas à croire" que ce drame se soit déroulé là.

Tout le monde à Tumbler Ridge connaît une victime, a aussi assuré Kevin Matthews, mineur à la retraite. "Pour aller de l'avant, il va falloir être aux côtés des familles en deuil, être proche d'elles," a-t-il dit à l'AFP.

- Santé mentale -

Un mémorial de fortune près de l'école de Tumbler Ridge au Canada, le 11 février 2026 ( AFP / Paige Taylor White )

Trés ému, le maire Darryl Krakowka a appelé mercredi soir les habitants à se soutenir les uns les autres: "Ecoutez quand quelqu'un a besoin d'être écouté, (...), prenez-vous dans les bras".

Les autorités affirment ne pas connaître de mobile pour l'instant. Elles assurent s'être plusieurs fois rendu au domicile de la suspecte par le passé pour des problèmes de santé mentale.

Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse, le Premier ministre de la province de Colombie-britannique David Eby a simplement dit avoir demandé au système de santé local "quelles interactions ont pu avoir lieu" avec cette jeune femme de 18 ans.

La police a révisé mercredi le bilan à huit morts, après avoir annoncé neuf morts la veille. Quelque 25 personnes ont également été blessées, dont certaines toujours entre la vie et la mort.

A l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, Jesse Van Rootselaar a tiré des coups de feu "dans leur direction", a expliqué Dwayne McDonald.

Elle portait une arme à long canon et un pistolet lorsqu'elle a été retrouvée morte en raison "d'une blessure par balle auto-infligée", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

"Les écoles devraient être sécurisées", a déclaré à l'AFP Gigi Rejano, qui travaille dans un restaurant de Tumbler Ridge; "Chaque école devrait avoir un garde" aux heures d'ouverture "pour que les parents aient la paix".

- "Choqué et attristé" -

Un ruban de police près de l'école de Tumbler Ridge au Canada, le 11 février 2026 ( AFP / Eagle Vision Agency )

Selon la police, des armes avaient été confisquées chez la suspecte, avant d'être restituées.

Tumbler Ridge est une petite ville isolée de quelque 2.300 habitants au pied des Montagnes Rocheuses, à plusieurs heures de route de tout centre urbain.

"Nous surmonterons cette épreuve. Nous en tirerons des leçons", a promis Mark Carney, appelant les Canadiens au "rassemblement" dans un pays sous le choc, peu habitué aux tueries de ce type contrairement au voisin américain.

Le chef du gouvernement a dénoncé un acte d'une "cruauté inouïe" qui a plongé la nation "dans la stupeur."

La famille royale britannique s'est dite "profondément choquée et attristée" par ce drame, dans un communiqué du roi Charles III, également chef d'Etat du Canada.

Des enquêteurs travaillent près de l'école de Tumbler Ridge, au Canada, le 11 février 2026 ( AFP / Eagle Vision Agency )

C'est la seconde tuerie en Colombie-Britannique en moins d'un an. En avril 2025, un homme avait tué 11 personnes à Vancouver, en fonçant sur la foule avec son camion.

Ce type d'attaque est exceptionnel dans les écoles canadiennes. Elle frappe une ville minière connue pour son tourisme de plein air, avec la proximité des montagnes et un parc géologique.

Si les tueries sont moins fréquentes au Canada qu'aux États-Unis, les statistiques sur la dernière décennie témoignent d'une augmentation constante des crimes commis avec des armes à feu.