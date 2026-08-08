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Les Émirats arabes unis affirment que l'Iran a attaqué un navire de l'ADNOC dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 08/08/2026 à 14:01
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Les Émirats arabes unis ont condamné samedi ce qu'ils ont qualifié d'attaque iranienne contre un navire-citerne appartenant à leur compagnie pétrolière nationale ADNOC alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, accusant Téhéran d'"acte de piraterie".

Dans un premier temps, l'agence de presse officielle WAM a rapporté, citan ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), qu'un des navires de la compagnie avait été pris pour cible par un missile tôt samedi matin mais que la situation était sous contrôle.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a ensuite condamné ce qu'il a qualifié d’"attaque hostile de l'Iran" contre un navire de l'ADNOC.

Aucun détail n'a été donné sur le pétrolier, sa cargaison ou d’éventuels dégâts. Aucun blessé n'a été signalé.

(Nafisa Eltahir et Enas Alashray, Version française Benoit Van Overstraeten)

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