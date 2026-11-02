Les élections qui détermineront le contrôle du Sénat américain

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* Les démocrates doivent remporter quatre sièges supplémentaires pour obtenir la majorité au Sénat (53 contre 47)

* Les sondages donnent les démocrates légèrement en tête en Alaska, au Kansas, dans le Maine, en Caroline du Nord, dans l'Ohio et au Texas

* Le Michigan semble être la meilleure opportunité pour les républicains de remporter un siège

(Mise à jour avec les derniers développements en Alaska et au Michigan, paragraphes 10, 63 à 67)

par Nolan D. McCaskill

Les démocrates doivent remporter au moins quatre sièges supplémentaires lors des élections de mi-mandat de novembre pour arracher le contrôle du Sénat américain aux républicains, le mécontentement des électeurs vis-à-vis du président Donald Trump , de la guerre en Iran et de la hausse des prix rendant indécises les courses électorales dans des États autrefois solidement républicains.

Les républicains détiennent une majorité de 53 sièges contre 47, et une prise de pouvoir par les démocrates semblait peu probable en début d’année. Mais les démocrates sont désormais compétitifs dans des États que Trump avait remportés haut la main en 2024, alors même que les républicains cherchent à s’emparer de sièges détenus par les démocrates.

Voici les scrutins qui pourraient déterminer le contrôle du Sénat:

LES DÉMOCRATES CIBLENT LES SIÈGES RÉPUBLICAINS

ALASKA

Le sénateur républicain Dan Sullivan brigue un nouveau mandat face à l’ancienne députée démocrate Mary Peltola et à un candidat outsider qui porte le même nom que lui.

Ce n’est pas une coïncidence. Le *New York Times* a révélé la semaine dernière que les collaborateurs de Peltola avaient travaillé avec les avocats et les hauts responsables de la campagne pour recruter des candidats susceptibles de faire de la figuration, dont deux figurent sur le bulletin de vote en Alaska. L’ancien directeur de campagne de Peltola a déclaré au journal que celle-ci était au courant de cette initiative mais n’y avait pas participé directement.

Trump a qualifié ce stratagème de "fraude électorale au plus haut niveau" et a déclaré que Peltola devrait être retirée de la liste électorale et poursuivie en justice. Le gouverneur républicain Mike Dunleavy a chargé une agence d’État d’enquêter pour déterminer si des lois avaient été enfreintes et si des poursuites pénales ou une action civile étaient justifiées.

L'Alaska permet aux électeurs de classer leurs candidats préférés par ordre de préférence plutôt que de choisir un seul candidat. Les électeurs auront le choix entre quatre candidats, dont Sullivan, Peltola et l’autre Dan Sullivan, un candidat que les républicains qualifient depuis longtemps de "leurre" et de manœuvre démocrate visant à semer la confusion chez les électeurs.

Le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice visant à bloquer la certification des résultats électoraux de l’Alaska si Sullivan perdait de justesse sa réélection, mais un juge fédéral a rejeté cette requête.

Peltola a récolté plus de fonds que Sullivan, soit 37 millions de dollars contre près de 14 millions. Les groupes républicains et démocrates ont dépensé au total 90 millions de dollars, répartis de manière presque égale entre les deux partis.

Trump avait remporté l’Alaska avec 13 points d’avance en 2024, mais les sondages d’opinion du mois dernier donnaient Peltola en légère avance sur Sullivan.

IOWA

L’impopularité de Trump, les droits de douane et la guerre en Iran ont mis les républicains sur la défensive en Iowa , où Trump s’était imposé avec 13 points d’avance en 2024.

La décision de la sénatrice républicaine Joni Ernst de ne pas se représenter a transformé cette élection en une course pour un siège vacant entre la députée fédérale républicaine Ashley Hinson et le député d’État démocrate Josh Turek, double médaillé d’or paralympique.

Dans son message de clôture, Ashley Hinson a diffusé une publicité reconnaissant les difficultés économiques que traversent les familles. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle a déclaré comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les familles de l’Iowa car, en tant que mère de deux adolescents, elle se bat elle aussi pour sa famille.

Josh Turek a déclaré qu’Ashley Hinson, qui a critiqué les habitudes financières de la génération Y, ne comprenait pas ce que c’était que de se débattre pour joindre les deux bouts et qu’elle avait fait grimper le coût de la vie en s'opposant aux résolutions visant à mettre fin à la guerre en Iran.

Turek a récolté plus de fonds que Mme Hinson, avec 24 millions de dollars contre 14 millions. Les démocrates ont injecté 96 millions de dollars dans la campagne, tandis que les républicains ont dépensé 85 millions.

KANSAS

Le contexte politique a tellement basculé en faveur des démocrates que le Kansas est désormais en jeu. Les républicains ont détourné des ressources de la Caroline du Nord pour soutenir le sénateur américain Roger Marshall, qui a poursuivi en justice des centaines de patients pour des dettes médicales alors qu’il exerçait depuis longtemps en tant que gynécologue-obstétricien.

Trump a remporté le Kansas avec 16 points d’avance en 2024, mais l’État a élu à deux reprises la gouverneure démocrate Laura Kelly. Et les dirigeants républicains ont reconnu que la course était serrée et plus disputée qu’ils ne l’auraient souhaité.

L'adversaire de Marshall est Adam Hamilton, pasteur fondateur d'une méga-église méthodiste. Hamilton a récolté plus de fonds que Marshall, soit 19 millions de dollars contre 7,5 millions. Les démocrates ont dépensé 51 millions de dollars pour cette campagne, contre 29 millions pour les républicains.

La dernière fois que les électeurs du Kansas ont élu un démocrate au Sénat américain, c’était en 1932. Un sondage récent donne Hamilton légèrement en tête.

MAINE

Au début de ce cycle électoral, la meilleure opportunité pour les démocrates de remporter un siège se présentait dans le Maine , le seul État où un sénateur républicain sortant se présente à sa réélection dans un État que Trump avait perdu en 2024.

Dans son spot de fin de campagne, la sénatrice Susan Collins fait intervenir Bill Green, un animateur de télévision à la retraite, qui affirme que le démocrate Troy Jackson est qualifié pour acheter une corde de bois, mais pas pour représenter l’État au Sénat. Troy Jackson est bûcheron et ancien président du Sénat du Maine.

Jackson a répondu que cette élection portait bel et bien sur une corde de bois, car dans l’économie de Trump et de Collins, les gens n’ont pas les moyens de chauffer leur maison. Et dans son propre spot de campagne, il affirme qu’il n’achèterait pas une corde de bois à Collins ni ne la renverrait au Sénat.

Jackson est devenu le candidat démocrate après que le candidat initial du parti, Graham Platner , ostréiculteur progressiste, a été contraint de se retirer à la suite d’allégations d’agression sexuelle, obligeant le parti de l’État à se démener pour trouver un nouveau candidat. Platner a nié ces allégations.

Mais Jackson, lui aussi progressiste, a essuyé des critiques pour son attitude envers les femmes. Il a dit à Collins de "se taire" lors d’un débat et a déclaré qu’il ne le regrettait pas.

Jackson a récolté environ 1,5 million de dollars de plus que Collins, bien qu’il ne se soit lancé dans la course qu’en juillet. Mais les groupes républicains ont dépensé environ 82 millions de dollars pour cette élection, contre 49 millions pour les démocrates.

Les derniers sondages donnent Jackson en tête.

CAROLINE DU NORD

Les républicains semblent avoir concédé la Caroline du Nord , où même Trump a laissé entendre que le candidat démocrate l’emporterait.

Lors d’un meeting électoral le mois dernier à Greenville, Trump a déclaré à ses partisans qu’il était "fou" que l’ancien gouverneur Roy Cooper, un démocrate, soit sur le point de devenir leur prochain sénateur.

Trump avait remporté la Caroline du Nord avec 3 points d’avance en 2024, mais le départ à la retraite du sénateur républicain Thom Tillis a fait de la course au Sénat de cette année une élection ouverte.

Trump a recruté l’ancien président du Comité national républicain, Michael Whatley, pour succéder à Tillis, mais cet ancien responsable du parti n’a pas réussi à rivaliser avec la collecte de fonds de Cooper, et les alliés républicains qui avaient massivement investi pour conserver la Caroline du Nord ont commencé à se tourner vers d’autres États.

Cooper a levé 50 millions de dollars, contre 14 millions pour Whatley.

Les derniers sondages donnent Cooper en tête avec une avance comprise entre 9 et 14 points.

OHIO

Le démocrate Sherrod Brown cherche à faire son retour au Sénat après avoir perdu son siège en 2024, et la frustration de la classe ouvrière face à la guerre en Iran et à la hausse des prix pourrait lui donner un coup de pouce.

Cette fois-ci, Brown affronte le sénateur américain Jon Husted, qui a été nommé au Sénat pour remplacer le vice-président américain JD Vance lorsque ce dernier a quitté le Sénat pour la Maison Blanche. Le vainqueur de cette élection partielle se présentera à nouveau en 2028 pour un mandat complet de six ans.

La course dans l'Ohio est devenue l’une des campagnes sénatoriales les plus coûteuses du pays, les dépenses extérieures avoisinant les 400 millions de dollars. Les républicains ont investi 237 millions de dollars contre 150 millions pour les démocrates.

Brown a levé 68 millions de dollars, contre 20 millions pour Husted.

Les derniers sondages montrent que Brown mène avec jusqu’à 5 points d’avance ou qu’il est à égalité.

CAROLINE DU SUD

Trump a remporté la Caroline du Sud avec 18 points d’avance en 2024. Pourtant, c’est aussi à cause de lui que les républicains pourraient perdre un siège dans un État qui n’a pas envoyé de démocrate au Sénat depuis 1998.

Après le décès de son allié, le sénateur américain Lindsey Graham, Trump a souhaité que la sœur de ce dernier, Darline, soit nommée à son siège. Il l’a ensuite encouragée à se présenter pour un mandat complet de six ans, malgré sa discrétion et son inexpérience politique. Graham a remporté un second tour d’élection spécial pour l’investiture républicaine avec le soutien de Trump, mais elle a reconnu lors de la primaire qu’elle n’était "pas très au fait des questions de sécurité nationale", un sujet qui, a-t-elle admis, "n’était pas son domaine".

La démocrate Annie Andrews, pédiatre, a récolté 22 millions de dollars de plus que Mme Graham. Des groupes républicains extérieurs ont injecté 22 millions de dollars pour conserver ce siège, tandis que les démocrates ont investi 18 millions de dollars pour le remporter.

La semaine dernière, Trump a organisé un rassemblement dans l’État, au cours duquel Graham a déclaré à ses partisans que son adversaire était "complètement folle". En réponse, Andrews a demandé à Graham s’il était fou "de vouloir de l’essence et des produits alimentaires moins chers".

TEXAS

À eux seuls, les républicains ont dépensé la somme astronomique de 300 millions de dollars au Texas , où aucun démocrate n’a remporté d’élection à l’échelle de l’État depuis 1994.

Trump a remporté le Texas avec près de 14 points d’avance en 2024. Mais les républicains ont été contraints de dépenser des centaines de millions de dollars pour soutenir le procureur général du Texas Ken Paxton , en proie à des scandales, qui a évincé le sénateur républicain John Cornyn lors d’un second tour des primaires avec le soutien du président. Cornyn était largement considéré comme le favori, et il n’a pas changé d’avis pour soutenir Paxton après leur primaire acharnée.

Trump a fait campagne à plusieurs reprises au cours des dernières semaines de la campagne électorale, alors que les sondages montrent que Paxton est devancé par le député d'État démocrate James Talarico, qui a récolté 124 millions de dollars de plus que Paxton au cours de ce cycle électoral.

Les 100 millions de dollars de dépenses externes des démocrates ne représentent qu’une fraction de ce que les républicains ont investi pour conserver un siège qui revêt une importance symbolique en tant que bastion de la politique républicaine.

Les derniers sondages donnent Talarico en tête, avec une avance comprise entre 2 et 8 points.

LES RÉPUBLICAINS CIBLENT LES SIÈGES DÉMOCRATES

GÉORGIE

La Géorgie était l’une des deux opportunités clés de gain de sièges pour les républicains au début du cycle électoral, Trump ayant remporté cet État avec 2 points d’avance en 2024. Mais le député républicain Mike Collins peine à gagner du terrain face au sénateur démocrate Jon Ossoff, candidat potentiel à la présidentielle de 2028.

Ossoff a récolté 126 millions de dollars de plus que Collins.

L'ancien président Barack Obama a participé à un rassemblement aux côtés de Jon Ossoff et de la candidate démocrate au poste de gouverneur, Keisha Lance Bottoms, à Atlanta la semaine dernière.

Les sondages placent systématiquement Ossoff en tête.

MICHIGAN

Les républicains ont davantage d’espoir de remporter un siège vacant au Michigan , car les divisions au sein du camp démocrate persistent dans ce qui pourrait être la course la plus serrée de l’année pour un siège au Sénat détenu par les démocrates.

Abdul El-Sayed, candidat progressiste outsider, a battu de justesse la députée modérée Haley Stevens lors des primaires; cette dernière a toutefois bouleversé la donne ce week-end en apportant un soutien surprise au républicain Mike Rogers, ancien député américain.

El-Sayed et Stevens se sont livrés à un affrontement acharné sur la politique au Moyen-Orient, El-Sayed critiquant la conduite d’Israël dans la guerre de Gaza, tandis que Stevens soutient Israël.

Rogers a cherché à exploiter ces tensions auprès des électeurs noirs et juifs. Dans une publicité récente, Rogers a présenté El-Sayed comme un candidat à thème unique, plus préoccupé par Gaza que par le Michigan.

El-Sayed a fait campagne aux côtés d’Obama le mois dernier, et il a diffusé la semaine dernière une publicité visant à le présenter sous un jour plus humain, en tant que père aimant de deux filles. El-Sayed, qui est musulman, a été diabolisé tout au long de la campagne électorale, présenté comme un radical dangereux dont la loyauté n’irait pas à l’Amérique.

El-Sayed a levé 54 millions de dollars, contre 23 millions pour Rogers. Mais les républicains ont injecté 157 millions de dollars dans la course, contre 89 millions pour les démocrates.

Si ce rebondissement de dernière minute a fait la une des journaux dans la dernière ligne droite de la campagne, il pourrait ne pas avoir d’incidence sur le résultat. Les derniers sondages donnent El-Sayed en tête avec une avance de 6 à 9 points.

MINNESOTA

Dans un autre État qui pourrait permettre de vérifier si un candidat progressiste peut remporter une élection très disputée à l’échelle de l’État dans un État clé, la vice-gouverneure du Minnesota, Peggy Flanagan, affronte l’ancienne journaliste de terrain de la NFL, Michele Tafoya, qui se présente en tant qu’outsider tout en associant Flanagan au scandale de fraude concernant les aides à la garde d’enfants qui a poussé le gouverneur démocrate Tim Walz à renoncer à sa réélection.

Dans son spot de fin de campagne, Flanagan affirme que les habitants du Minnesota ont du mal à payer l’essence et leurs courses tout en perdant leur couverture santé. Elle accuse Trump "et les lâches qui le suivent", soulignant que Trump a apporté son soutien à Tafoya "parce qu’il sait qu’elle se pliera elle aussi à ses volontés".

Contrairement à ses collègues démocrates, Flanagan est à la traîne de son adversaire républicain en matière de collecte de fonds: 11,6 millions de dollars contre 12,5 millions. Mais la course a bénéficié de peu d’investissements extérieurs, d’autres États ayant attiré nettement plus d’attention. Les groupes républicains et démocrates ont chacun dépensé 1,8 million de dollars.

Flanagan est constamment en tête dans les sondages. Kamala Harris, alors candidate à la présidence, avait remporté le Minnesota avec 4 points d’avance en 2024.

Ce siège s’est libéré suite au départ à la retraite de la sénatrice démocrate Tina Smith. L’autre sénatrice, la démocrate Amy Klobuchar, se présente au poste de gouverneur. Si Klobuchar remporte l’élection, elle nommera son successeur au Sénat.

NEW HAMPSHIRE

Les démocrates défendent un autre siège vacant dans le New Hampshire , un État que Kamala Harris avait remporté avec près de 3 points d’avance en 2024.

Le député démocrate Chris Pappas se présente contre l’ancien sénateur américain John Sununu, qui avait été évincé par la démocrate Jeanne Shaheen en 2008. Mme Shaheen prend sa retraite.

Sununu bénéficie d’un nom de famille célèbre. Son frère Chris a été gouverneur jusqu’à l’année dernière et son père — qui s’appelle également John — a été gouverneur et chef de cabinet à la Maison Blanche sous la présidence de George H.W. Bush.

Lors de leur dernier débat la semaine dernière, Pappas a déclaré que cette élection opposait ceux qui défendent le New Hampshire à ceux qui soutiennent Trump, affirmant aux électeurs que si Sununu était aussi efficace qu’il le prétend, les électeurs ne l’auraient pas évincé après un seul mandat au Sénat. Sununu a rétorqué que Pappas n’avait rien accompli après près de huit ans passés à Washington.

Pappas a récolté plus de fonds que Sununu, soit 24 millions de dollars contre 6 millions. Mais les républicains ont dépensé 37 millions de dollars dans cette campagne, contre 24 millions pour les démocrates.

Pappas conserve une avance constante de 5 à 7 points dans les derniers sondages.