Les élections espagnoles ne devraient pas compromettre la trajectoire économique

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(Ajoute un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,3 %

* Les principales bourses sont mitigées

* Le Premier ministre espagnol convoque des élections anticipées

* Les contrats à terme de Wall Street en baisse

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LES ÉLECTIONS EN ESPAGNE NE DEVRAIENT PAS COMPROMETTRE LA TRAJECTOIRE ÉCONOMIQUE

Lundi, les marchés espagnols ont largement ignoré le bruit politique en provenance de Madrid.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a convoqué des élections anticipées , prévues le 29 novembre, après que le Parlement, très fragmenté, a rejeté la semaine dernière les décrets du gouvernement sur le logement.

Le Parti populaire, principale force d'opposition, est en tête dans les sondages, ce qui laisse présager un changement de gouvernement, mais Capital Economics estime que ces élections ne devraient pas modifier les perspectives économiques.

«Nous nous attendons à ce qu’elle continue de surperformer, en maintenant le ratio de la dette publique sur une tendance à la baisse », a déclaré Harry Chambers, économiste spécialiste de l’Europe chez Capital Economics.

Si l’Espagne ES10YT=RR n’a pas été épargnée par la récente chute du marché obligataire – l’écart de rendement à 10 ans par rapport à l’Allemagne DE10ES10=RR s’est creusé de 15 points de base la semaine dernière –, ses obligations n’ont pas été vendues au même rythme que celles de la France FR10YT=RR ou de l’Italie IT10YT=RR .

« Étant donné que nous prévoyons que l’économie continuera de croître à un rythme soutenu et que le ratio d’endettement continuera de baisser, nous pensons que les obligations d’État espagnoles continueront de bien se comporter, même si elles sont parfois prises dans des épisodes de turbulences sur les marchés », a ajouté Chambers.

En ce qui concerne les banques, Citi a indiqué que les investisseurs se concentreront sur la question de savoir si un nouveau gouvernement pourrait modifier l’approche de l’État vis-à-vis de sa participation dans Caixabank, son opinion sur la consolidation du secteur bancaire et le cadre de la taxe bancaire.

« Dans un premier temps, nous ne considérons pas l’annonce des élections en soi comme un événement susceptible d’avoir un impact significatif sur les résultats des banques espagnoles », a déclaré Borja Ramirez Segura, analyste actions chez Citi.

Le courtier a ajouté qu’un hypothétique gouvernement dirigé par le PP, sans le soutien des partis séparatistes catalans, pourrait être perçu comme plus favorable à la consolidation bancaire.

(Samuel Indyk)

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