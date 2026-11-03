Les élections de mi-mandat incitent les Bourses européennes à la prudence

L'heure est à la prudence pour les Bourses européennes, alors que les regards sont tournés vers les Etats-Unis, où se tiennent ce mardi les élections de mi-mandat, qui pourraient modifier le rapport de force au Congrès et donc peser sur la politique américaine.

Après environ une heure d'échanges, l'Euro Stoxx 50 s'inscrit en recul de 1,1%, tandis que le CAC 40 perd 0,5% à Paris (à 8 010 points), que le DAX lâche 1% à Francfort, que le FTSE perd 0,5% à Londres et que le SMI cède 0,3% à Zurich.

C'est donc aujourd'hui que les électeurs américains doivent se rendre aux urnes afin de renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges que compte le Sénat, les résultats du scrutin devant tomber en principe la nuit prochaine.

Les marchés prédictifs comme Polymarket estiment à 91% la probabilité que les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants et à 76% celle qu'ils remportent le Sénat, ce qui laisse entrevoir la possibilité sérieuse d'une victoire démocrate dans les deux chambres.

"Une large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat pourrait impacter les obligations du Trésor et les valeurs technologiques", prévient César Pérez Ruiz, CIO et responsable des investissements chez Pictet Wealth Management.

"Les électeurs de certains Etats clés décideront s'il convient de freiner le développement des centres de données sur leur territoire. Les résultats auront également une incidence sur les négociations entourant le budget fédéral avant l'échéance du 11 décembre", ajoute le professionnel des marchés.

"Pour les marchés, le caractère favorable ou défavorable du résultat dépendra du degré d'incertitude que celui-ci entraîne. Une vague bleue, se traduisant par un contrôle du Congrès par les démocrates, devrait être interprétée favorablement", estime de son côté LBPAM.

La société de gestion considère en effet que, malgré les tensions avec le président, une telle situation serait perçue comme positive pour les finances publiques. "Les deux blocs s'opposant, ceci contraindrait les dépenses publiques", explique-t-elle.

Selon LBPAM, l'évolution du conflit avec l'Iran reste néanmoins la plus grande préoccupation du marché, alors que le président Trump a soufflé le chaud et le froid ce week-end. Largement corrélé à la situation au Moyen-Orient, le cours du Brent remonte d'ailleurs de 2,6% à 106,9 USD le baril ce matin.

Dans l'actualité des valeurs en Europe

Dans l'actualité des valeurs, bioMérieux ( 3,4%) prend la tête du SBF 120 à Paris, après un point d'activité marqué par une accélération de la croissance organique des ventes du spécialiste du diagnostic in vitro au 3e trimestre.

Rubis ( 2,9%) tire lui aussi son épingle du jeu, le distributeur d'énergie ayant fait part d'une forte croissance de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce notamment à une progression soutenue des volumes en Retail & Marketing.

A l'opposé sur l'indice parisien, STMicroelectronics cède 3% et Soitec perd 2,4%, dans un contexte difficile pour le secteur technologique, tandis qu'Alstom (-9,8%) continue de pâtir du mauvais accueil réservé à ses résultats dévoilés la veille.

Ailleurs en Europe, Bayer s'adjuge 5,4% à Francfort et prend ainsi la tête de l'Euro Stoxx 50, salué pour un relèvement de ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, marquée en particulier par la vigueur de ses activités pharmaceutiques.

Geberit recule de 4,1% à Zurich, après la publication par le fournisseur d'équipements sanitaires de ses résultats pour les neuf premiers mois de l'année et la confirmation de ses objectifs, une publication conforme aux attentes.