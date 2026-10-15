Les écarts des swaps de risque de crédit liés à l'IA s'élargissent fortement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le coût de l'assurance contre les défaillances des entreprises technologiques américaines a atteint des niveaux records, ce qui constitue un nouveau signe de la montée des tensions sur le crédit dans le secteur de l'IA, en particulier pour les centres de données dont les revenus dépendent des perspectives d'avenir.

Les spreads des swaps de défaut de crédit à cinq ans du géant du cloud computing Oracle ORCL.N se sont élargis de 26 points de base du jour au lendemain pour atteindre un niveau record de 288 pb, selon S&P Global Market Intelligence.

Les spreads à cinq ans de SoftBank 9984.T , investisseur dans l’IA, se sont élargis de 24 points de base pour atteindre 424 points de base. Quant à l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , ses spreads ont dépassé les 1.000 points de base, selon les données de LSEG CRWV5YUSAX=MG .