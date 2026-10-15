 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les écarts des swaps de risque de crédit liés à l'IA s'élargissent fortement
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 07:11

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le coût de l'assurance contre les défaillances des entreprises technologiques américaines a atteint des niveaux records, ce qui constitue un nouveau signe de la montée des tensions sur le crédit dans le secteur de l'IA, en particulier pour les centres de données dont les revenus dépendent des perspectives d'avenir.

Les spreads des swaps de défaut de crédit à cinq ans du géant du cloud computing Oracle ORCL.N se sont élargis de 26 points de base du jour au lendemain pour atteindre un niveau record de 288 pb, selon S&P Global Market Intelligence.

Les spreads à cinq ans de SoftBank 9984.T , investisseur dans l’IA, se sont élargis de 24 points de base pour atteindre 424 points de base. Quant à l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , ses spreads ont dépassé les 1.000 points de base, selon les données de LSEG CRWV5YUSAX=MG .

Valeurs associées

COREWEAVE
65,7800 USD NASDAQ -15,46%
ORACLE
130,570 USD NYSE -8,86%
SOFTBANK GROUP
29,100 EUR Tradegate -4,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,59 -1,43%
CAC 40
7 873,11 0,00%
EUTELSAT
1,689 0,00%
EUR/USD SPOT
1,12255 +0,61%
Or
4 137,78 +0,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank