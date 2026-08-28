Les écarts de prix du brut de la mer du Nord restent stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du brut de la mer du Nord sont restés inchangés vendredi, aucune offre d'achat, de vente ou transaction n'ayant été enregistrée dans la fenêtre Platts pour les qualités de référence.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont fournies sur une base «franco à bord» (FOB), sauf si elles sont indiquées comme «coût, assurance et fret» (CIF) ou «livré sur place».

* Aucune transaction, offre d’achat ou de vente n’a été enregistrée dans la fenêtre de la mer du Nord pour les six qualités de référence pouvant déterminer la valeur du Brent daté, a indiqué une source du marché.

* Johan Sverdrup: Equinor a soumis une offre pour une cargaison du 21 au 25 septembre au prix du Brent daté majoré de 25 cents. Ce brut ne fait pas partie des six qualités pouvant déterminer la valeur du Brent daté.