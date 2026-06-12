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Les dividendes du crédit privé semblent moins sûrs à mesure que les réserves de trésorerie s'amenuisent
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Les dividendes versés par les prêteurs privés cotés aux États-Unis reposent sur des réserves de trésorerie plus maigres que ne le laissent supposer les bénéfices publiés, comme l'a montré une analyse de Reuters des documents réglementaires, ce qui accroît les risques pour les investisseurs attirés par les rendements élevés du secteur.

La couverture médiane des dividendes parmi 46 sociétés de développement des entreprises (BDC) a chuté à 0,99 fois au premier trimestre 2026, ce qui signifie que les revenus nets d'investissement déclarés ne couvraient plus entièrement les versements réguliers et supplémentaires.

Les BDC, qui prêtent principalement aux entreprises de taille moyenne, ont attiré les investisseurs grâce à des rendements à deux chiffres et des distributions régulières. Ces versements sont mis sous pression, car la baisse des taux d'intérêt et le resserrement des marges de crédit réduisent les revenus sur les prêts à taux variable.

En excluant les intérêts payés en nature (PIK), la couverture médiane est tombée à 0,89 fois.

Le PIK permet aux emprunteurs de différer le paiement des intérêts en les ajoutant au solde de leur prêt, tandis que les BDC comptabilisent ces intérêts comme des revenus avant d'encaisser les fonds, ce qui peut embellir la couverture des dividendes et retarder l'apparition de signes de difficultés chez les emprunteurs.

Après ajustement pour tenir compte des PIK, 33 BDC affichaient une couverture inférieure à 1,0 fois, contre 25 BDC sur la base des chiffres publiés.

Un ratio inférieur à 1,0 ne déclenche pas automatiquement une réduction des dividendes, car les BDC peuvent utiliser les revenus accumulés ou des exonérations de frais pour soutenir temporairement les versements. Mais des déficits persistants laissent aux conseils d'administration moins de marge de manœuvre pour défendre les dividendes si les bénéfices continuent de s'affaiblir.

Le ralentissement de la croissance des revenus chez certains emprunteurs du secteur des logiciels a suscité des inquiétudes quant à la qualité de crédit de certaines parties des portefeuilles des BDC. Lorsque les emprunteurs sont confrontés à des pressions de trésorerie, les prêteurs peuvent autoriser le paiement des intérêts en nature plutôt qu'en espèces.

La Société Générale a indiqué dans un rapport publié en mai que le recours généralisé au PIK pourrait masquer un endettement croissant et repousser les difficultés jusqu’à ce que les emprunteurs refinancent ou remboursent leur dette.

Plusieurs BDC ont réduit leurs versements au deuxième trimestre après avoir publié leurs résultats du premier trimestre. Blue Owl Capital OBDC.K a ramené son dividende de 0,37 $ à 0,31 $ par action, Oaktree Specialty Lending OCSL.O a abaissé son versement à 0,30 $, et FS KKR FSK.N a ramené son dividende de 0,70 $ à 0,48 $. Barings BDC a maintenu son dividende inchangé mais a averti qu'il pourrait baisser plus tard en 2026.

Selon PitchBook LCD, les revenus d'intérêts en espèces des 15 plus grandes BDC cotées en bourse ont baissé de 5% au cours de l'année jusqu'au premier trimestre. Les revenus PIK ont reculé de 4,8%, mais représentaient toujours 8,2% du total des revenus d'intérêts.

Crédit privé

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