Les directeurs généraux de Boeing et de GE Aerospace rencontrent les dirigeants de l'organisme de planification d'État chinois après le sommet Trump-Xi

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* Les directeurs généraux de Boeing et de GE Aerospace rencontrent les responsables de l'organisme chinois chargé de la planification économique

* Ces rencontres font suite à l'annonce par Trump de l'achat de 200 avions Boeing par la Chine

* L'accord prévoit l'achat de 400 à 450 moteurs GE Aerospace

* L'absence de calendrier ou de détails est surprenante, selon un analyste

(Réécriture pour refléter les déclarations de l'organisme de planification d'État chinois, ajouter du contexte et la citation de l'analyste) par Ju-min Park et Eduardo Baptista

Les directeurs généraux de GE Aerospace GE.N et de Boeing BA.N ont rencontré vendredi les dirigeants du puissant organisme de planification d'État chinois, alors que le président américain Donald Trump vantait un accord qui verrait Pékin acheter des centaines d'avions et de moteurs aux deux entreprises.

Larry Culp, de GE Aerospace, et Kelly Ortberg, de Boeing, faisaient partie d'une délégation de plus d'une douzaine de dirigeants de conglomérats américains accompagnant M. Trump lors de sa première visite d'État en Chine depuis près d'une décennie. Selon un témoin de Reuters, M. Culp a été vu vendredi quittant une réunion au siège de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) à Pékin.

La NDRC a confirmé par la suite ces réunions, précisant que M. Culp avait rencontré le vice-président Li Chunlin, tandis que Mme Ortberg avait rencontré à la fois M. Li et le président de la NDRC, Zheng Shanjie.

Ces réunions ont eu lieu alors que Trump annonçait que la Chine avait accepté de commander 200 avions Boeing , son premier achat d'avions commerciaux de fabrication américaine depuis près d'une décennie.

EN ATTENTE DE DÉTAILS

Cet accord est devenu la pièce maîtresse des efforts déployés par Trump pour présenter ce voyage comme un succès majeur, même si cette visite de deux jours a donné lieu à moins d’accords commerciaux confirmés que prévu.

"Il est surprenant qu’il n’y ait pas plus d’informations sur ces accords… s’il y a vraiment 200 avions Boeing, qu’est-ce que cela signifie en termes de calendrier?", a déclaré Cameron Johnson, associé principal basé à Shanghai du cabinet de conseil en chaîne d’approvisionnement Tidalwave Solutions.

M. Johnson a indiqué que les réunions post-sommet, telles que celles avec la NDRC, visaient probablement à transformer les engagements pris au plus haut niveau en autorisations réglementaires et en calendriers de livraison.

En tant que principal fournisseur de moteurs de Boeing, GE Aerospace devrait également bénéficier de cet accord, même si celui-ci est resté en deçà des quelque 500 avions attendus par les marchés , ce qui a entraîné une baisse des actions des deux sociétés.

Trump a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One que la Chine avait accepté d’acheter 400 à 450 moteurs GE Aerospace et que la commande pourrait à terme porter sur jusqu’à 750 avions, sans fournir plus de détails ni de calendrier.

Les comptes rendus de la NDRC sur les réunions de vendredi ne faisaient pas mention de l'accord sur les avions. Li a déclaré à Culp qu'il espérait que GE Aerospace augmenterait ses investissements en Chine, tandis que Zheng a déclaré à Ortberg qu'il se réjouissait du resserrement des liens commerciaux entre Boeing et les entreprises chinoises.

Lors d'un banquet officiel organisé jeudi par le président Xi Jinping, M. Culp et Mme Ortberg étaient assis aux côtés des présidents d'Air China et du constructeur aéronautique national COMAC.

Boeing et GE Aerospace n'ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant l'objectif des visites de la NDRC.