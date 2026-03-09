Les détaillants et les restaurants chutent face à la flambée du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions des détaillants et des restaurants étaient en forte baisse lundi, même si le S&P 500 .SPX a réduit ses pertes initiales pour afficher des pertes modérées ** Les prix du pétrole ont prolongé leur récente hausse, alimentant les inquiétudes sur les dépenses de consommation, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran faisait rage

** L'indice S&P 500 des ventes au détail .SPXRT a baissé de 1,6%, tandis que l'indice S&P 1500 des restaurants

.SPCOMREST a baissé de 1,1%. Le S&P 500 affichait alors une baisse d'environ 0,5 %

** La consommation discrétionnaire .SPLRCD , en baisse de 1,6%, a été l'un des secteurs les plus en baisse de l'indice S&P 500 lundi. Le secteur de la consommation discrétionnaire a baissé de 1,4% la semaine dernière

** Les actions d'Estee Lauder EL.N ont baissé de 3,8%, tandis que Best Buy BBY.N a baissé de 2,9%, Target TGT.N a baissé de 1,8% et Kohl's KSS.N a baissé de 6,7%. Parmi les restaurants, Darden Restaurants DRI.N a baissé de 2,5% et Chipotle Mexican Grill CMG.N a baissé de 2,9%

** Les analystes ont noté l'impact négatif potentiel de la hausse des prix du pétrole sur les dépenses de consommation. Parmi eux, Tavis McCourt, analyste chez Raymond James, a écrit dans une note dimanche dernier: "Une simple règle empirique est que le prix du pétrole en hausse ou en baisse de 20 dollars le baril représente une taxe d'environ 150 milliards de dollars sur les dépenses de consommation annuelles"