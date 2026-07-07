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Les dépenses en carburant des compagnies aériennes américaines ont augmenté de 3 milliards de dollars en mai
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Les coûts de carburant des compagnies aériennes américaines ont bondi de 85% en mai pour atteindre près de 6,7 milliards de dollars, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix, a indiqué lundi le ministère américain des Transports.

Les compagnies aériennes ont dépensé 3,62 milliards de dollars en carburant en mai 2025, contre 6,66 milliards de dollars au cours du même mois cette année. Le coût du gallon de carburant en mai s’élevait à 4,09 dollars, soit une hausse de 1,88 dollar par rapport à mai 2025, a ajouté le ministère américain des Transports. Les coûts du kérosène ont fortement baissé ces dernières semaines, à mesure que les tensions s’apaisaient entre l’Iran et les États-Unis .

Les coûts du carburant en avril avaient bondi d’environ 80% pour atteindre près de 6,5 milliards de dollars.

Les prix du kérosène ont baissé d’environ 40% par rapport à leurs sommets d’avril, mais les cours du pétrole ont augmenté de plus de 2% mardi après que des informations faisant état d’attaques contre des navires près du détroit d’Ormuz ont ravivé les craintes de perturbations du trafic maritime sur cette voie de transit énergétique cruciale.

Les tarifs aériens ont considérablement augmenté après le début de la guerre avec l’Iran et n’ont pas encore baissé malgré la baisse des prix du kérosène.

Face à la flambée des prix du kérosène, les compagnies aériennes américaines ont augmenté le prix des billets et des frais d’enregistrement des bagages, et ont réduit leurs horaires, mais ces mesures n’ont compensé qu’une partie de la hausse des coûts de carburant.

Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N représentent environ 80% des vols intérieurs américains.

Guerre en Iran

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