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Les débuts fulgurants de Jio propulsent Reliance, le groupe d'Ambani, devant Tata au rang de premier conglomérat indien
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 06:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action Jio Platforms JIOP.NS bondit de 21,4 % à 1 358 roupies lors de ses débuts boursiers , contre un prix d'émission de 1 119 roupies

** La capitalisation boursière combinée du groupe Reliance s'élève désormais à 314,36 milliards de dollars, dépassant celle du groupe Tata (314,3 milliards de dollars) et faisant de Reliance le conglomérat le plus valorisé d'Inde

** La capitalisation boursière de Jio, à 131,5 milliards de dollars, dépasse celle de son rival Bharti Airtel BRTI.NS (127 milliards de dollars)

** La confiance des acteurs du marché dans la marque Jio et le nom Ambani est le moteur de cette cotation à la hausse, le titre résistant bien malgré la faiblesse générale du marché, explique Arun Kejriwal, fondateur de Kejriwal Research and Investment Services

** L'indice de référence Nifty 50 .NSEI est en baisse de 0,8 %

** L'introduction en bourse de Jio, d'un montant de 3,2 milliards de dollars, a attiré environ 77 milliards de dollars d'offres , ce qui en fait la plus grande et la plus souscrite vente d'actions en Inde

($1 = 95,1150 roupies indiennes)

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