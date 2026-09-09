Les cryptomonnaies et les banques mènent une guerre de lobbying dans les États d'origine des sénateurs américains avant un vote décisif

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* Le Sénat tiendra un vote de procédure sur le « Clarity Act » le 15 septembre

* Selon Stand With Crypto, ses partisans ont contacté les membres du Congrès près de 50.000 fois au mois d’août

* Les banquiers communautaires font pression sur les sénateurs au sujet d’une disposition relative aux jetons numériques qui, selon eux, pourrait nuire à l’octroi de prêts

par Hannah Lang

La bataille autour d’un projet de loi majeur sur les cryptomonnaies s’est prolongée pendant la pause estivale du Congrès, le secteur des cryptomonnaies et le secteur bancaire menant une dernière offensive de lobbying dans les États d’origine des sénateurs avant le vote sur le projet de loi prévu la semaine prochaine.

Le secteur a dépensé des centaines de millions de dollars dans une campagne visant à faire avancer le « Clarity Act » , qui, selon lui, permettra aux entreprises du secteur des cryptomonnaies de bénéficier d’un cadre juridique solide. Le Sénat procédera à un vote de procédure le 15 septembre qui pourrait sceller le sort du projet de loi, mais les démocrates et certains républicains avertissant que celui-ci ne prévoit pas de garanties suffisantes et pourrait déstabiliser le système bancaire, ses chances semblent minces , selon les analystes.

Pendant la pause parlementaire, qui a débuté le 8 août, le secteur des cryptomonnaies et les groupes bancaires ont déplacé leur combat dans les États d’origine des sénateurs, en publiant des tribunes libres, en organisant des campagnes de lettres et en organisant des événements en présentiel afin de rallier le soutien de la base et d’influencer les législateurs, selon des dirigeants et des documents publics.

« Notre stratégie pendant la pause parlementaire consiste

… à démontrer la présence et l’enthousiasme de notre communauté, dans chaque État et chaque circonscription électorale », a déclaré Mason Lynaugh, directeur exécutif de Stand With Crypto, un groupe de défense soutenu par la société de cryptomonnaies Coinbase COIN.O .

Certains de ses 3 millions de partisans — simples adeptes des cryptomonnaies et entrepreneurs du secteur technologique — ont publié des tribunes libres dans des journaux locaux de l’Oklahoma, du Kentucky et du Kansas, entre autres États, exhortant le Congrès à adopter le projet de loi. Le groupe a également organisé des événements dans l’Iowa, le Michigan et ailleurs pour défendre la cause des actifs numériques. Au cours du mois d’août, ses partisans ont appelé ou envoyé des e-mails à leurs élus près de 50.000 fois, et le groupe facilite l’organisation de rencontres en personne avec les législateurs, a précisé M. Lynaugh.

Le président américain républicain Donald Trump a courtisé les partisans des cryptomonnaies pendant sa campagne électorale en s’engageant à promouvoir des politiques favorables au marché des cryptomonnaies, évalué à 2.000 milliards de dollars, et la Maison Blanche a fermement soutenu le « Clarity Act ». Ce projet de loi viserait à lever ce que le secteur des cryptomonnaies qualifie d’ambiguïté juridique en définissant quels jetons sont considérés comme des titres et lesquels sont des matières premières, ainsi que les régulateurs chargés de les superviser.

Les entreprises du secteur des cryptomonnaies tiennent absolument à ce que ce projet de loi soit adopté cette année, car les sondages donnent les démocrates favoris pour reprendre la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de novembre , ce qui risquerait de faire disparaître ce que beaucoup considèrent comme une opportunité législative unique en une génération. Mais la campagne menée par le secteur pendant la pause parlementaire est également l’occasion de mettre en avant son influence politique croissante à l’approche de ces élections, pour lesquelles il a déjà dépensé au moins 190 millions de dollars .

« Nous montrons que la communauté des cryptomonnaies est partout et que les électeurs adeptes des cryptomonnaies sont attentifs », a déclaré M. Lynaugh.

La Blockchain Association, un groupe basé à Washington représentant les entreprises du secteur des cryptomonnaies, a lancé fin juillet le site web clarityforamerica.com afin d’aider les particuliers et les entreprises à écrire à leurs sénateurs pour les exhorter à voter en faveur du projet de loi. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une liste de sujets qui leur tiennent le plus à cœur, tels que « la protection des consommateurs » et « des règles claires et la sécurité juridique », ainsi que le ton qu’ils souhaitent adopter, par exemple « urgent mais professionnel » ou « passionné et sincère ».

« Nous devons simplement maintenir cette pression », a déclaré Summer Mersinger, directrice générale de la Blockchain Association.

RÉACTION NÉGATIVE DU SECTEUR BANCAIRE

Les entreprises du secteur des cryptomonnaies affirment que le Clarity Act, en apportant une sécurité juridique, est essentiel pour l’avenir du secteur aux États-Unis, et qu’il permettra de maintenir des emplois dans le pays et de préserver la position dominante des États-Unis.

« Le chaos juridique … pousse les capitaux, les talents et l’innovation technologique vers l’étranger », a écrit Jason Dodson, président de la section du Kentucky de l’alliance Stand With Crypto, dans une tribune publiée le 24 août appelant le sénateur américain Rand Paul, républicain du Kentucky, à soutenir le projet de loi.

Les démocrates, dont le soutien est nécessaire pour franchir le seuil des 60 voix au Sénat, affirment que le projet de loi ne prévoit pas de garanties suffisantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et d’éthique. Certains républicains, notamment les sénateurs James Lankford (Oklahoma) et Mike Rounds (Dakota du Sud), ont également exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le projet de loi permettrait à certains jetons numériques de concurrencer les dépôts bancaires , ce qui pourrait nuire à l’activité de crédit.

L’association Independent Community Bankers of America, qui s’oppose à Washington à la disposition relative aux « stablecoins », a également mobilisé ses membres à travers le pays pour qu’ils rencontrent les sénateurs dans leurs circonscriptions afin de leur faire part de leurs préoccupations.

Ils ciblent des sénateurs au-delà des 24 membres de la commission bancaire du Sénat, qui a piloté le projet de loi et voté en faveur de son avancement en mai , a déclaré Paul Merski, vice-président exécutif chargé des relations avec le Congrès à l’ICBA.

« Pendant la pause estivale du mois d’août, l’objectif a vraiment été de continuer à faire entendre la voix de la base aux sénateurs, en particulier dans leurs États d’origine auprès des banquiers locaux », a-t-il ajouté.

Le groupe a diffusé un spot télévisé à Washington, D.C. et dans les États cibles, avertissant que « les sondages classent systématiquement les cryptomonnaies tout en bas de la liste des enjeux importants pour les électeurs américains ». Il a également diffusé une publicité pendant le tournoi de tennis de l’US Open, appelant à modifier le projet de loi et à protéger les prêts aux petites entreprises.

Les porte-parole des sénateurs Paul, Rounds et Lankford n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de M. Dodson a renvoyé Reuters vers Stand With Crypto.

LE GROUPE CIBLE WARNOCK EN GÉORGIE

Tia Williams, présidente de la section géorgienne de Stand With Crypto et fondatrice de la plateforme logicielle basée sur la blockchain DocuHero, a déclaré avoir rencontré le personnel du bureau local du sénateur américain Raphael Warnock, un démocrate de Géorgie, pendant la pause parlementaire afin de discuter du projet de loi.

Warnock a voté contre l’adoption du « Clarity Act » par la commission bancaire du Sénat. Son bureau n’a pas répondu à une demande de commentaires.

« L’une des choses que j’ai retenues de lui et de son équipe, c’est qu’ils connaissent très bien ce secteur… mais qu’ils veulent aussi s’assurer que le citoyen américain lambda soit protégé », a déclaré Mme Williams.

La section géorgienne organise également la visite du bureau de M. Warnock par des étudiants universitaires locaux passionnés par la cryptomonnaie et la technologie blockchain. Le groupe a par ailleurs organisé des événements de sensibilisation à Athènes et à Augusta, a précisé Mme Williams.

« Je pense que le travail que nous menons ici en Géorgie est essentiel », a-t-elle ajouté.